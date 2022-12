Det är den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Tass som rapporterar om de 92 nya lagarna som signerades av Vladimir Putin 29 december. Nyhetsbyrån skriver inte ut vad alla lagar handlar om – men av de som finns tillgängliga framgår att Putin vill locka flera ryska män till kriget i Ukraina.

”Barn till de som medverkar i 'den särskilda militära operationen' får förtur till högre utbildning”, skriver nyhetsbyrån.

Andra lagar, som även har beskrivits av den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) och den oberoende sajten Mediazona, tyder på att Putin nu försöker kväva det som är kvar av oppositionen i landet. I synnerhet de som opponerar sig mot just kriget.

ISW: Försöker kväva oppositionen

Enligt Mediazona kan nu aktioner som av Ryssland klassas som sabotage ge livstids fängelse. Det blir även straffbart med 10-20 års fängelse för medhjälp till sabotage – än strängare blir straffet för den som övar inför ett sabotage eller organiserar ett sådant.

Det blir även straffbart med fem till tio års fängelse att vara medlem i en ”sabotagegrupp”.

”Kreml fortsätter att manipulera sin lagbok för att öka dess makt, med hjälp av ett vagt språk försöker man eliminera och hota de som när ukrainska sympatier”, skriver ISW och fortsätter:

”Lagarna är ett led i återkommande försök av Ryssland att kväsa landets opposition och stärka Kremls kontroll över den redan begränsade fria informationen i landet”.

Bortsett sabotagelagar förbjuder Ryssland även personer att ”vanhelga” Sankt Georgsbandet – ett helgon som kommit att bli en symbol som starkt förknippas med den ryska militären.

Rysk befälhavare slår soldater med tillhyggen