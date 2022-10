Den tidigare ryska flygvapenchefen Sergej Surovikin utsågs i lördags av den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu till ny befälhavare för de ryska styrkorna i Ukraina.

Sedan den 24 juni i år har han lett den ”södra styrkan” i Ukraina.

Enligt The New York Times är Surovikin känd för sin hänsynslöshet, brutalitet – och korruption. Han har tidigare pekats ut som möjlig nästa chef för generalstaben, efter Valerij Gerasimov.

Enligt ryska statliga medier var han i Tjetjenien i början av 2000-talet och 2017 utsågs han till chef för den ryska styrkan i Syrien.

Ansvarig för kränkningar i Syrien

Människorättsorganisationen Human Rights Watch skrev 2020 att Surovikin, som placerades på EU:s sanktionslista redan den 23 februari i år – dagen före invasionen i Ukraina – bar ansvaret för upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter i Syrien.

The New York Times skriver att Sergej Surovikin tillbringade minst sex månader i fängelse i samband med en misslyckad kupp i augusti 1991, när soldater under hans befäl dödade tre demonstranter i Moskva.

Sergej Surovikin släpptes sedan utan rättegång, enligt en rapport från den amerikanska tankesmedjan The Jamestown Foundation.

Sergej Surovikin och Vladimir Putin 2017. Foto: ALEXEI DRUZHININ / AP TT NYHETSBYRÅN

1995 dömdes Surovikin för illegal vapenhandel, en dom som senare upphävdes.

”Inom armén har Surovikin rykte om att vara totalt hänsynslös”, konstaterade The Jamestown Foundation.

Lördagens utnämning av honom anses vara ett sätt att blidka de mest hårdföra krigshökarna nära Vladimir Putin, enligt The New York Times. En av dem uppges vara oligarken Yevgeny Prigozhin, som kontrollerar den ökända ryska privatmilisen Wagnergruppen.

– Surovikin är den mest kompetenta befälhavaren i den ryska armén, sa Yevgeny Prigozhin på lördagen i ett uttalande som citerats av nyhetsbyrån Live 24.

