Putins mördarplan: 400 legosoldater

För fem veckor sedan ska 400 personer ha flugits in till Kiev från något land i Afrika. De ska alla vara ryska legosoldater som arbetar för ”Wagnergruppen”, en privat milis som styrs av en av president Putins närmsta män. Det här enligt uppgifter till the Times.

Agenterna har i uppdrag att mörda president Volodomyr Zelenskyj och avsätta regeringen. Totalt ska 23 personer finnas på listan, däribland premiärministern Denys Sjmyhal och Kievs borgmästare Vitalij Klytjko – som tidigare varit världsmästare i tungviktsboxning.

Avvaktar på grund av samtal

Putin ska enligt the Times uppgifter just nu ha valt att avvakta att ge ordern om lönnmordet, i väntan på de samtal som under måndagen hålls mellan ryska och ukrainska delegationer.

Men det ska ha utlovat en stor ekonomisk bonus för slutförandet av uppdraget inom de närmsta dagarna, tillsammans med en säker utresa från Ukraina innan veckan är slut.

På lördagsmorgonen, 26 februari, fick president Zelenskyj och hans regering enligt the Times information om planerna och finkammade då huvudstaden under 36 timmar för att hitta ryska sabotörer, skriver tidningen.

Under genomsökningen av staden uppmanades invånarna att stanna inne. Sökandet efter vad som beskrivs som ”ryska sabotörer” resulterade, enligt ukrainska myndigheter, i flera döda och gripna.

Flera tusen agenter

Enligt the Times källa mellan 2 000 och 4 000 ha kommit till Ukraina i januari. Legosoldaterna ska ha fått information om invasionen redan i december, flera veckor innan den ryska armén fick order om att gå in.

Wagnergruppen utpekas också som deltaktiga i planeringen av markoffensiven som inleddes för fem dagar sedan.

