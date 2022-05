Lyxyachten Scheherazade, som värderas till cirka sju miljarder kronor, ligger sedan i februari i kuststaden Marina di Carrara i nordvästra Italien – och i början av maj beslutade italienska myndigheter att den skulle beslagtas.

Orsaken är yachtens koppling till ”framstående medlemmar av den ryska regeringen”.

Det har tidigare presenterats en rad bevis för att Vladimir Putin själv äger lyxyachten – som har dubbla helikopterplattor och guldpläterade armaturer.

Besättningen ombord är till exempel anställda inom den Federala skyddstjänsten – presidentens säkerhetsstyrka, enligt oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs Youtube-kanal.

Men som ägare står Eduard Khudainatov, tidigare chef för det ryska oljebolaget Rosneft och med en förmögenhet på motsvarande 10 miljarder kronor.

Oligarken arbetade med Putins valkampanj

Oljemagnaten arbetade för Vladimir Putin under valkampanjen år 2000 och beskrivs fortfarande ha nära band till presidenten – men han omfattas ännu inte av några sanktioner, skriver The New York Times.

Enligt amerikanska FBI misstänks Khudainatov därför vara presidentens bulvan och målvakt, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Den andra superyachten som Eduard Khudainatov står som ägare till – på pappret – är det flytande lyxpalatset Amadea, 106 meter lång och sex våningar hög.

Fartygets verkliga ägare uppges dock vara oligarken Sulejman Kerimov, en av Rysslands rikaste företagsledare.

Ombord på Amadea finns bland annat en tio meter lång mosaikkantad infinitypool, hiss för fyra personer, en atriumlounge med piano, spelbord och öppen spis. Men också bar, gym, ett särskilt ”skönhetsrum” för massage och spa – och givetvis en helikopterplatta.

Amadea, som har plats för 16 gäster och 36 besättningsmedlemmar, ligger just nu vid kaj i Lautokas hamn på ön Fiji i södra Stilla havet.

Och det är en dyr historia, rapporterar IBI News. Bara själva kajplatsen kostar 83 000 dollar per dag, motsvarande 850 000 kronor – cirka sex miljoner kronor i veckan.

USA vill beslagta lyxyachten

De brottsbekämpande myndigheterna på Fiji får stöd och hjälp av amerikanska FBI, skriver Båtliv.

Detta efter en order från det amerikanska justitiedepartementet som vill beslagta Amadea med hänvisning till troliga brott mot amerikansk lagstiftning, som penningtvätt.

”Det faktum att Khudainatov står som ägare till två av de största superyachterna någonsin, båda kopplade till sanktionerade individer, tyder på att Khudainatov används som en osanktionerad bulvan för att dölja de verkliga ägarna av dessa fartyg”, skriver FBI i ett intyg som lämnats in till en domstol i Fiji, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Den verkliga ägaren, oligarken Sulejman Kerimov, står på både EU:s och USA:s sanktionslistor och uppges vara god för minst 11 miljarder dollar, enligt Bloombergs miljardärsindex. Det ger honom i dag plats 131 på listan över världens rikaste.

Eduard Khudainatovs advokat uppges ha svarat domstolen i Fiji att ”USA:s försök att beslagta yachten är baserad på hörsägen som inte bevisar att dess sanna ägare är Kerimov.”

Amerikanska CBS News uppgav i går att FBI-agenter redan varit ombord på fartyget Amadea, som värderas till drygt 3,5 miljarder kronor.

