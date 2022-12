När Rysslands president Vladimir Putin beslutade om den fullskaliga invasionen av Ukraina var planen ett snabbt övertagande. Men i takt med att kriget dragit ut på tiden har de kritiska rösterna mot invasionskriget inom den ryska eliten blivit allt starkare.

Det är något som fortsatt skapar huvudbry för den ryska presidenten, skriver Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War i en ny rapport.

Enligt tankesmedjan fokuserar Putin alltmer på dem som inte stöder kriget i Ukraina, snarare än de som gör det. För att ta itu med problemet väntas Putin sätta villkor för eliten så att han inte ska förstatliga deras egendom.

Och för bara ett par dagar sedan agerade Putin mot oligarken Oleg Deripaska, 54, som kallats för presidentens ”favoritindustrialist”.

Oleg Deripaska, tidigare ägare för ett lyxhotell i Sotji, fick hela sin egendom beslagtagen av en rysk domstol, skriver Financial Times.

Deripaska är grundare och största ägare i världens näst största aluminiumföretag: det ryska bolaget Rusal. Deripaska är även storägare i aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall, som är Sveriges enda producent av primäraluminium.

Enligt FT kommer det ryska beslutet efter hans senaste kritik mot invasionskriget.

Attacken mot oligarkerna

Under julhelgen gick Putin till indirekt attack mot landets oligarker när han sa att det finns vissa ryska affärsmän som ”dränerar Ryssland på pengar”, vilket Putin beskrev som en ”fara” för Ryssland, skriver ISW som hänvisar till ryska tidningen MK. Samtidigt garderade han sig och sa att den stora majoriteten av de ryska affärsmännen är patrioter.

Den ryske presidentens uttalande går i linje med den ryska statsdumans förberedelser att införa ett lagförslag för att höja skattesatserna för ryssar som flytt landet efter starten av invasionen.

Målet: Att gå efter de som inte ställer sig bakom presidentens beslut.

Enligt ISW är det beskattningen form om ett straff, och Kreml kommer sannolikt att använda medel som genereras via skatten till att finansiera sitt krig i Ukraina.

Putin säger det ”förbjudna” ordet