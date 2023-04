Tidigt efter att Ryssland inledde anfallskriget i Ukraina infördes lagar mot att kritisera ryska armén eller att kalla den så kallade ”specialoperationen” för ett krig.

Sedan dess har nya regler och lagar tillkommit. Nyligen skrev Vladimir Putin under två dekret som utökar straffen för att misskreditera all typ av rysk personal som strider i Ukraina och för att förskingra ryska militära tillgångar, rapporterar tankesmedjan Institute for the Study of War.

I fredags meddelade ryska statsduman att man även höjer straffen för olika terroristbrott. Straffet för att utföra ett terrordåd eller ett ”sabotage” höjs till 20 år. Samtidigt höjs straffet för att organisera terrorbrott från tio till 15 år, rapporterar Novaya Gazeta.

ISW: ”Intensifierat inhemskt förtryck”

”Kreml kommer sannolikt att skärpa de juridiska straffen för terrorrelaterade brott som en del av en större ansträngning för att främja självcensur och skapa rättsliga förutsättningar för intensifierat inhemskt förtryck”, bedömer ISW.

Tankesmedjan lyfter att allt fler civila grips misstänkta för att ekonomiskt stödja ukrainska armén. Den federala säkerhetstjänsten FSB har också gjort flera razzior mot barer där ryska civilgrupper brukar ha möten.

Utöver striktare straff ser det ryska styret också över möjligheterna att brottstämpla fler grupper i samhället.

Förslaget: Feminism är extremism

I tisdags sa statsdumans ledamot Oleg Matveitjev att det förberetts ett lagförslag som innebär att feminism ska klassas som en extremistisk ideologi. I en intervju med ryska Absatz uppger han att majoriteten av feminister är emot kriget, att västs feminister är emot Putin och att feminister i Ukraina krigar mot Ryssland.

– Våra feminister är helt enkelt västvärldens agenter. De är engagerade i att förstöra traditionella värden, deras aktiviteter strider mot presidentdekretet om stöd för traditionella värden, säger Oleg Matveitjev till Absatz.

Enligt ISW kan fler grupper granskas på samma sätt.

”Ryska myndigheter kan i allt högre grad framställa andra ideologier och grupper som inte uttryckligen är i linje med Kreml som att de är emot kriget i Ukraina för att kunna genomföra fler tillslag och öka självcensuren”, skriver tankesmedjan.

