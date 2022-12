På fredagen ljöd flyglarmen över hela Ukraina och över 70 ryska robotar sköts mot landet, enligt landets militär.

I Kiev slogs både vattnet och elen ut.

Angreppen mot den ukrainska infrastrukturen kan vara en del i Putins dubbla strategi för att tvinga Ukraina till förhandlingsbordet. Det menar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, i en analys från i veckan.

Den andra delen är den fortsatta offensiven i Donetsk-regionen, framför allt kring Bachmut. Den offensiven har förstärkts sedan de ryska trupperna retirerade från Cherson tidigare i höst.

Två strategier – ett mål

Enligt ISW kan man ana att Putins order handlar om att erövra hela Donetskregionen, vilket lett till offensiver kring Bachmut, staden Donetsk och den västra delen av regionen med samma namn.

Samtidigt ses attackerna mot ukrainsk infrastruktur inte som ett sätt att erövra betydande militära mål, utan snarare för att uppnå en psykologisk effekt.

Sannolikt kan målet vara att försvaga Ukrainas armé och försmarsförmåga – i hopp om att den sista utvägen för landet ska bli att komma till förhandlingsbordet där de ska tvingas ge efter för Rysslands villkor.

Efter nyår befarar Ukraina att Putin planerar en ny storoffensiv.

– De är hundra procent förberedda. En rysk storoffensiv kan komma i februari, i bästa fall i mars, i värsta fall i januari, säger överbefälhavaren Valerij Zaluzjnyj till The Economist.

För landets biträdande försvarsminister Hanna Mailar står det klart vad Putins mål är.

– Varken vi eller världen får slappna av. Rysslands mål är att ta över hela Ukraina för att sedan gå vidare.

