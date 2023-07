Förra veckan drog sig Rysslands president Vladimir Putin ur det så kallade spannmålsavtalet som säkrade export av spannmål från Ukraina över Svarta havet utan rysk beskjutning. Följden har blivit att tiotusentals ton spannmål från Ukraina har förstörts i ryska attacker.

Beslutet kan innebära höjda priser på spannmål över hela världen, även i Sverige vars priser påverkas av världsmarknaden. Det drabbar dock främst Asien och Afrika som är beroende av spannmål från Ukraina.

”Äventyrar livet för miljontals människor”

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba säger att Rysslands beslut äventyrar livet för miljontals människor.

– Genom att dra sig ur spannmålsavtalet, äventyrade Ryssland livet för miljontals människor runtom i världen, främst i Asien och Afrika, säger Kuleba till Al Jazeera.

Nu verkar Putin vilja släta över beslutet och stärka banden med Afrika igen. Detta genom att underteckna en ny artikel där han beskriver Rysslands mål för att etablera ett partnerskap med Afrika, enligt en ny rapport av den amerikanska tankesmedjan The Institute for the Study of War, ISW.

I artikeln betonar Putin vikten av oavbruten livsmedelsförsörjning för ”upprätthållandet av den politiska stabiliteten i afrikanska stater” och efterlyser ett fortsatt ”traditionellt nära samarbete på världsscenen” mellan Ryssland och Afrika.

Han passar även på att skylla allt på västvärlden. Han anklagar nämligen dem för att ha utnyttjat spannmålsavtalet på bekostnad av Ryssland och även Etiopien, Sudan och Somalia.

Flickans hemliga gest – under intervjun i rysk tv