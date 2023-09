Putins deadline till krigsministern

Ukraina har gjort framryckningar den senaste tiden, och uppger sig ha brutit igenom Rysslands ”första linje” vid den södra fronten.

För bara några dagar sedan återtogs byn Verbove i Zaporizjzja-regionen.

– På den västra flanken nära Verbove har vi haft ett genombrott och vi fortsätter att avancera framåt, sa generalen Oleksandr Tarnavskij till CNN tidigare i lördags.

I Ryssland har avancemanget samtidigt lett till kritik mot Sergej Sjojgu och hans försvarsministerium. Han anklagas för att ha försökt dölja Rysslands förluster i området, rapporterar den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW.

Nu uppges också presidenten Vladimir Putin ha pressat Sjojgu med en rad stenhårda nya krav.

Presidentens deadline

ISW hänvisar till en källa inom Kreml som hävdar att Putin gett Sjojgu en deadline. Försvarsministern har fått en månad på sig, till början av oktober, att nå betydande framgångar i kriget.

Enligt uppgifterna har Putin krävt att situationen på fronten förbättras, att Ryssland stoppar den ukrainska motoffensiven och att de ryska styrkorna inleder en offensiv mot en större ukrainsk stad.

”Källans påstående, om det stämmer, kan tyda på att det ryska militärkommandot kan beordra obevekliga motattacker i hopp om att tvinga den ukrainska motoffensiven till att kulminera, oavsett om det innebär en hög kostnad för den ryska militära kapaciteten”, skriver ISW.

Enligt källan har Sjojgu godkänt Putins krav. Presidenten ska samtidigt ha börjat överväga en potentiell efterträdare till rollen som försvarsminister, nämligen generalöverste Mikail Teplinskij.

