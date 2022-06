Putins bittra förluster – två nya överstar döda

Överste Vadim Gerasimov, 36, är en av de yngsta ryska soldaterna av högre rang som hittills dött under kriget. Han var befälhavare för en bataljon från Leningradregionen. Ännu finns få uppgifter om hur han dödades, men på torsdagen hölls hans begravning i den ryska hemregionen, enligt Daily Mail.

Samtidigt uppges ytterligare en rysk överste ha dödats. Det handlar om Ruslan Shirin som var stabschef för den 336:e marininfanteribrigaden vid Östersjöflottan, skriver tidningen.

I ett inlägg på Twitter skriver Anatolij Stefan, ukrainsk officer, om Shirins död. Han nämner dock inget om omständigheterna kring händelsen.

”Död åt våra fiender”, skriver den ukrainske militären.

Brist på krigsmateriel

Totalt har 52 överstar dött i Ukraina. Samtidigt sprids nya uppgifter om ryska förluster av krigsmateriel, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

På torsdagen uppgav Ukrainas försvarsdepartement att Ryssland har börjat minera områden i ockuperade Cherson i södra Ukraina med minor från 1950-talet. Detta efter att de ryska styrkorna mötts av flera tunga motattacker i regionens nordvästra delar.

De gamla minorna transporterades till Ukraina från den ryska regionen Rostov, där de egentligen skulle ha förstörts. En del av dem ska ha exploderat under transporten, varpå ryska soldater dödats, enligt försvarsdepartementet.

”Lider enorma skador”

Exakt hur många ryska och ukrainska soldater som dött är oklart. Båda sidor har angett olika siffror under krigets gång, men verifierade uppgifter från oberoende källor finns inte.

I veckan larmade dock Ukrainas försvarsminister, Oleksij Reznikov, om att landet förlorar flera soldater per dag vid frontlinjerna.

”Situationen vid frontlinjerna är svår. Varje dag dödas uppemot 100 av våra soldater och uppemot 500 skadas”, skrev han på sociala medier enligt Daily Mail.

Han betonade dock att även Ryssland ser stora förluster.

”Kreml fortsätter att pressa på med ren storlek, snubblar, möter starkt motstånd och lider enorma skador och dödsfall.”

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina