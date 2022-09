Enligt ukrainska myndigheter befann sig flera hundra ryska ockupanter i bussterminalen i staden Svatove när en ukrainsk missil slog ner i byggnaden i söndags.

Guvernören i Luhansk, Serhiy Haidai, hävdar via meddelandetjänsten Telegram att minst 200 av dem dödades, rapporterar The Guardian på tisdagen.

Samtidigt uppger nyhetsbyrån AP att framgångarna fortsätter för Ukraina i de östra delarna av landet.

Under knappt två veckor har Ukrainas armé, i en sällsynt lyckad motoffensiv, lyckats återerövra stora områden i Charkivområdet i nordöstra Ukraina.

I en uppdatering i helgen skrev den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) att den ”ryska underlåtenheten att snabbt skicka storskaliga förstärkningar till östra Charkiv och till Luhansk gör större delen av de ryskockuperade områdena i nordöstra Ukraina mycket sårbara för ukrainska motoffensiver” och spekulerar i om Ryssland helt enkelt prioriterar att hålla de erövrade områdena i södra Ukraina, eftersom det skulle vara strategiskt logiskt med viktiga Cherson och Zaporizjzja.

Ukraina använder beslagtagna stridsvagnar

Tankesmedjan skriver också att ”Ryssland sannolikt saknar de reservstyrkor som skulle behövas för ett starkare försvar”.

Nyhetsbyrån AP rapporterar samtidigt att ukrainska styrkor nu använder beslagtagna stridsvagnar i motoffensiven.

De ryska trupperna ska vid flera tillfällen ha övergivit fullt fungerande militär utrustning.

AP skriver också att det finns videor och bilder som visar när ukrainska trupper beslagtar ryska stridsvagnar, ammunition och vapen som lämnats kvar efter ett till synes ”kaotiskt tillbakadragande”.

Nyhetsbyrån uppger på tisdagen också att ukrainska trupper, enligt Ukrainas södra militärledning, har sänkt en rysk pråm som fraktade trupper och vapen över floden Dnipro nära den ryskockuperade staden Nova Kakhovka.

På tisdagsmorgonen kom också uppgifter om att Putins hemliga legoknektarmé Wagnergruppen utsatts för hackare. Wagnergruppens hemsida gick då inte att nå.

Sent på måndagen publicerade IT-armén i Ukraina, en grupp hackare som stöder Kiev, en skärmdump som visade att webbplatsen ersatts med bilder av döda ryska soldater.

Överstelöjtnanten: Ukraina har övertaget i kriget

Ryssarna oroliga • Kärnvapen kan vara ett nästa steg

LÄS MER: Premium Ukrainas återerövring av Luhansk har börjat

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina