Putins bakslag – försöker desperat erövra Bachmut

Ryssland fortsätter att upprepa gamla mönster runt den ukrainska staden Bachmut i Donetskregionen. De har inte heller lärt sig någonting av sina tidigare offensiver.

Det menar Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sin senaste lägesrapport.

”Ryska ansträngningar att avancera mot Bachmut har resulterat i en fortsatt utslitning av ryskt manskap och utrustning”, skriver tankesmedjan.

Och kostnaden för Ryssland är stor.

Ryska styrkor lyckas endast inta relativt obetydliga samhällen i veckor och månader i taget.

”Även om ryska styrkor fortsätter avancera mot och inom Bachmut, och även om de tvingar fram ett kontrollerat ukrainskt tillbakadragande från staden, så erbjuder Bachmut liten operativ nytta”, skriver ISW.

Enligt CNN genomför Ryssland ett större försök att inta byar runt Bachmut för att därefter kunna omringa staden.

”Går inte enligt plan”

Louise Jones, chef vid underrättelseföretaget McKenzie, är inne på samma spår som ISW.

Hon säger att Rysslands taktik är att isolera och svälta ut ukrainska försvarare i Bachmut – men att offensiven inte går enligt plan, rapporterar Sky News.

– Ryssarna har inte varit särskilt framgångsrika i att uppnå detta, de har gjort en liten vinst söder om Bachmut ... men egentligen är de inte nära att klara av detta, säger hon till kanalen.

Enligt Louise Jones har ryssarna kontinuerligt underskattat viljan hos ukrainarna under kriget.

