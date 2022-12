Putin stormar Bachmut – skickar in marktrupper

Striderna om Bachmut, belägen i Donetskregionen, har blivit ett blodbad för båda sidor. Men trots månader av strider har Ryssland endast lyckats med relativt små territoriella vinster runt staden.

Ryssland har däremot intensifierat sina försök i att inta staden under den senaste tiden – till stora förluster, enligt Ukraina.

Ukrainska försvarstjänstemän hävdar att Moskva förlorar omkring 50 soldater om dagen för att upprätthålla en långsam men stadig framryckning för att nå stadens östra delar, rapporterar The Wall Street Journal.

Men i takt med att det ryska artillerilagret minskar har ryssarna i allt större grad börjat skicka fram soldaterna till fots och med stridsvagnar.

”De är så många”

Den ukrainska officeren Oleksander Matviyenko säger att de ryska försöken att inta staden ”aldrig tar slut”.

– De är så många, säger han i en intervju med tidningen.

Om staden intas av ryska styrkor, skulle möjligheterna för en vidare offensiv mot Slovjansk och Kramatorsk öppnas upp. Samtidigt skulle Vladimir Putin kunna utropa en sällsynt seger för det ryska folket – detta efter en rad tillbakadragande under hösten. Det skriver Wall Street Journal.

Men Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War menar att Ryssland fortsätter upprepa gamla mönster runt den ukrainska staden i Donetskregionen.

”Även om ryska styrkor fortsätter avancera mot och inom Bachmut, och även om de tvingar fram ett kontrollerat ukrainskt tillbakadragande från staden, så erbjuder Bachmut liten operativ nytta”, skrev ISW i början av december.

