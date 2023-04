Putin sparkar generaler efter fiaskot i Vuhledar

Den 19 april gjorde sig Vladimir Putin av med befälhavaren för landets Stilla havsflotta, Sergej Avakjants.

Nu har Vladimir Putin möblerat om ytterligare i landets militära toppskikt, rapporterar Sky News med hänvisning till en tongivande rysk militärbloggare: Voenkor Kotenok.

Prisades i februari – får nu sparken

Dels sparkas toppgeneralen, Rustam Muradov, befälhavare över det östra militärdistriktet.

Orsaken är sannolikt att Muradov får bära hundhuvudet för det fiaskoartade försöket att inta gruvstaden Vuhledar i januari, enligt bloggaren.

Vladimir Putin, med Alexander Zjuravljov i bakgrunden, skålar under en militär högtid 2019. Foto: ALEXEI NIKOLSKY / AP TT NYHETSBYRÅN

Under operationen dödades ett stort antal ryska soldater och omkring 30 ryska stridsfordon uppges ha förstörts.

Så sent som i februari belönades dock Muradov med en militär hedersbetygelse av försvarsminister Sergej Sjojgu.

Uppgifter: Ryska gasjättar skapar ny militärstyrka

Även tidigare befälhavaren för det västra militärdistriktet, Alexander Zjuravljov, får avgå genom att tvingas gå i pension, enligt uppgifterna.

En annan rysk militärbloggare har påstått att en ny militär organisation som styrs av ryska gasindustrin håller på att utformas. Även den Washingtonbaserade tankesmedjan The Institute for the Study of War har rapporterat om att ryska statliga gasbolag – främst Gazprom – är i färd med att skapa militära grupper.

