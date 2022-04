Putin rasande – rensar ut efter ”Moskva”-attacken

Vladimir Putin och övriga ledare i Moskva verkar vara allt annat än nöjd med den senaste tidens utvecklingar i Ukraina.

Landets invasion av Ukraina har inte varit den framgångshistoria man tänkt sig. Ett oväntat starkt försvar från Ukraina kombinerat med logistiska och tekniska problem har gjort att succén uteblivit.

Förlusten av flaggskeppet Moskva, som sjönk i Svarta havet tidigare i april, anses av experter vara en av Rysslands enskilt värsta motgångar hittills.

Fartyget ska enligt uppgifter från både Ukraina och USA ha sänkts efter att det träffats av ukrainska kryssningsrobotar.

Befälhavarna görs till syndabockar

Nu får flera befälhavare i den ryska flottan stå till svars för fiaskot, rapporterar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (IWS).

Rapporten hänvisar till ukrainsk underrättelsetjänst som uppger att en mängd tunga befälhavare har fängslats eller sparkats.

Bland de sparkade befälhavarna återfinns amiral Igor Osipov, befälhavare för Rysslands Svarta havsflotta, samt flottans stabschef, viceamiral Sergej Pintjuk.

Blev ”förödmjukande” för Putin

Författarna till rapporten hävdar att det är troligt att amiralerna straffas med anledning av Moskvas undergång.

”Utrensningarna av ryska officerare kommer förmodligen inte förbättra Rysslands förmågor, eftersom de ersättande befälhavarna sannolikt har mindre erfarenhet samtidigt som de sätts under en enorm press till att uppnå Kremls orimliga förväntningar”, skriver IWS i ett pressmeddelande.

Flera källor nära den ryska presidenten bekräftar att Putin blev rasande efter att skeppet sänktes – så pass rasande att han inte längre ville fortsätta fredsförhandlingarna med Ukraina, skriver Financial Times (FT).

– Putin ville inte skriva på någonting. Efter Moskva såg han inte ut som en vinnare, eftersom det var förödmjukande, säger en av källorna till FT.

Ryssland och Ukraina har olika förklaringar till varför flaggskeppet ”Moskva” sjönk.

