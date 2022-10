Putin mobiliserar för sent – trycks tillbaka

Rapporterna haglar in om områden i Ukraina som snabbt har återtagits av landets styrkor.

Under tisdagen kom ett exempel från fronten i Cherson i söder. På kartor från den ryska militära informationskanalen Rybar syns hur de ukrainska styrkorna tog över en stor del land – inom loppet av några timmar.

I Cherson-regionen avancerar ukrainarna mot staden Cherson från både väst och norr. Samtidigt har man sett stora framgångar i nordöstliga regionen Charkiv och runt staden Lyman i Luhansk, visar kartor från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.

Men hur kan Ukraina gå framåt så snabbt?

Enligt Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan, är tempot en del av framgångsreceptet.

– Man har gjort det med sådant tempo att man rent taktiskt håller ryssarna ur balans. Det gör att de aldrig kommer i fas. Man är, som vi säger, innanför ryssarnas beslutscykel. Varje sak de gör är redan parerad av Ukraina.

”Om Ryssland hade haft ett kompetent försvar ...”

För Ryssland blir det ett val mellan att retirera eller att stanna och dö. Oavsett hur man gör blir det stora förluster av personal och materiel.

– Om Ryssland hade haft ett förberett kompetent försvar, med förband som kan understödja varandra och gripa in, hade det inte sett ut så här, säger Paasikivi.

Han lyfter flera faktorer som ger Ukraina övertaget. Till exempel behärskar de inhemska styrkorna terrängen bättre. De har också en bättre operativ plan och ledningsförmåga, samt kan strida med kombinerade vapen i sammansatta förband.

Ukraina har även det materiella stödet från väst, bättre teknisk utrustning, mer precisa vapen för indirekt eld och logistiskkedjor som är svåra för ryssarna att slå ut.

Experten: Mobiliseringen kan inte rädda Putin

Kombinerat blir Ukraina en svår fiende.

Och presidenten Vladimir Putins pågående mobilisering bedöms inte heller kunna hjälpa till.

– Den kommer inte att göra någon skillnad den närmaste månaden, säger Paasikivi.

De ryska soldater som skickas till kriget nu hinner varken utbildas i samarbete eller få den utrustning som krävs för att göra en betydande skillnad.

– Om man bara pytsar in dem nu som individer, utan att de blivit samtränade, får man inte nyttan. Det blir mer en hop än ett förband.

Ett mer effektivt motdrag hade varit att hålla soldaterna hemma i fyra eller fem månader, enligt Paasikivi.

– Men till dess hade ju ukrainarna också fortsatt framåt.

Hotet för Ukraina: Vintern

Överstelöjtnanten tror att Ukraina kan fortsätta den snabba offensiven relativt länge, förutsatt att de ryska styrkorna hålls ur balans och att Ukraina kan avlösa sina styrkor vid fronten.

Men att framfarten skulle leda till ett krigsslut innan årsskiftet är osannolikt.

– Jag har svårt att tro att det skulle bli i år eftersom det är stora områden som fortfarande inte påverkas av strider. Det beror på hur mycket av den ryska armén som kommer att fungera, säger han och fortsätter:

– Om ryssarna fortsätter att kasta in personal och materiel kommer det att saktas ner. Det kommer också att gå långsammare när det blir lerigt och vinter. Då blir det svårare att hålla samma tempo.

