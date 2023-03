Putin invigde ny linje – genom en tv-skärm

Rapporter om hur isolerad Putin är har varit vitt spridda det senaste året. Uppgifter har bland annat gjort gällande att presidenten är allvarligt sjuk eller väldigt rädd för covid-19.

Vid presidentens toppmöten innan och under kriget har hans enormt långa bord fått stor uppmärksamhet. I en intervju med den ukrainska tidningen Gordon för ett par veckor sen säger den tidigare KBG-agenten Jurij Shvets att det är rädslan för att bli förgiftad som håller presidenten isolerad.

Rullades in

Under onsdagen skulle Putin inviga en ny stor tunnelbanelinje i Moskva – men dök inte upp. I stället rullades en tv in och på skärmen invigde Putin stationen via länk. BBC-journalisten Francis Scarr har lagt ut ett klipp från invigningen på Twitter och kallar det ”absurda scener”.

Vill ta med Xi Jinping

På plats i fysisk form fanns Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin och tusentals arbetare som jobbat med projektet som oberoende Moscow Times kallar det största infrastrukturprojektet i Ryssland de senaste årtiondena.

Under sitt digitala tal berättade Putin att han ämnar visa den nya linjen för Kinas president Xi Jinping när han besöker Ryssland.

LÄS MER: Putin beordrar stärkt beredskap vid gränsen efter drönarattackerna