Putin inleder utrensningar efter Prigozjins uppror

General Sergej Surovikin, som även går under namnet general Armageddon, uppges ha gripits. Surovikin har nära kopplingar till Wagnerledaren Prigozjin och enligt uppgifter i såväl New York Times som The Moscow Times misstänks generalen på ett eller annat sätt ha valt Prigozjins sida under upproret. Under upprorets gång uttalade sig Surovikin mot upproret i ett klipp på Telegram, men många tolkar klippet som att det var gjort under tvång. Därefter har han inte synts till.

”Om Surovikin gripits kommer Kreml sannolikt att använda honom och hans närmaste som syndabockar för att kunna förklara varför den ryska militären och säkerhetsapparaten svarade så undermåligt på upproret”, skriver tankesmedjan ISW i en analys. De skriver också att oavsett om Surovikin verkligen understött Prigozjin eller inte så är han en utmärkt kandidat som syndabock.

Gerasimov kan ha petats

Även inom försvarsdepartementet och i armén görs stora förändringar, enligt uppgifter från ryska militärbloggare som vanligtvis är välunderrättade. I försvarsdepartementet genomförs utredningar för att säkerställa lojaliteten och inom armén rensas det ut rejält, enligt uppgifterna. Bland annat talas det om att general Gerasimov byts ut som ledare för invasionsstyrkorna mot generalöverste Mikail Teplinskij. Isåfall en balansgång för Putin, då Gerasimov var en av upprorets måltavlor och Teplinskij har kopplingar till Prigozjin och är känd motståndare till Gerasimov. Bytet ska dock inte vara formellt och Gerasimov har kvar sin position som ledare för generalstaben.

Inom armén uppges dessutom befäl, gränsvakter och piloter som vägrade öppna eld mot Wagnersoldater på marsch mot Moskva bestraffas. Många gör sitt allra yttersta för att visa hur lojala de är.

– Det är en mycket invecklad fråga om vem som ska straffas för sina kopplingar till Wagnerledaren, säger parlamentsledamoten Oleg Matvejtjev till New York Times.

– Det kommer att handa om de som aktivt skyddade honom, aktivt fortsätter att göra det och aktivt arbetar mot presidentens politik, fortsätter Matvejtjev som är Putin-trogen.

På plattformen Telegram sprids även en ”trohetslista” över vid vilken tid vilka guvernörer uttalade stöd för Putin under upproret – och vilka som inte gjorde det.

– Jag har tittat på den och drog mina slutsatser, om vilka personer som är opålitliga och kanske kan komma att agera annorlunda nästa gång, säger Matvejtjev

