Putin förbereder ryska folket på ”evigt krig”

Den ryska ledningen trodde att invasionen av Ukraina skulle vara överstökad på några få veckor. Nu, 13 månader senare, har de insett att de hade fel, väldigt fel. Fronten har mer eller mindre stått stilla sedan den ukrainska motoffensiven i höstas och i stället börjar Putin och det ryska ledarskapet förbereda sig på vad analytiker kallar för ”evigt krig” – eller åtminstone ett krig som kommer att fortsätta år efter år.

Brittiska The Guardian berättar om en middag i Moskva, sent i december, där de högt uppsatta deltagarna skålade in det nya året – och några närvarande uttryckte ett hopp om fred och återgång till det normala under året.

En man ställde sig upp. Dmitrij Peskov, Vladimir Putins mest kända talesperson.

– Jag antar att ni förväntar er att jag ska säga någonting, inledde han enligt två av varandra oberoende källor, som närvarande vid middagen.

– Saker och ting kommer att bli värre. Det här kommer att ta mycket, mycket lång tid, fortsatte Peskov.

En av källorna berättar om hur den glada stämningen förbyttes till en mycket mörkare stämning.

– Det var obekvämt att höra hans tal. Det var tydligt att han varnade för att kriget är här för att stanna och att vi måste förbereda oss på något mycket utdraget, säger en av gästerna.

Ryssland har inte kapacitet att förändra kriget

Samtidigt menar analytiker som granskat Putins tal den senaste tiden att hans fokus skiftat, till att också indikera att kriget inte kommer ta slut på länge än – att det dolda budskapet till det ryska folket är att lära sig leva med kriget.

Efter Rysslands mobilisering av uppåt 300 000 man i höstas varnades för en större rysk offensiv under vintern, men av offensiven blev det inte så mycket. Små territoriella framgångar har kostat enormt i manskap och materiel.

– Ryssland har helt enkelt inte den offensiva kapaciteten att genomföra en stor offensiv, säger militärexperten Rob Lee som menar att endast 10 % av de ryska styrkorna i Ukraina alls är kapabla till offensiva operationer.

Större delen av invasionsstyrkorna består nu av rekryter med minimalt med träning.

– Deras styrkor skulle kunna nå några utmattningssegrar, men de har inte kapaciteten att slå sig igenom de ukrainska försvarslinjerna på ett sätt som skulle förändra krigets gång, säger Lee.

Den ryska planen nu tycks vara att utöka de militära styrkorna än mer. Försvarsminister Sjojgu har förslagit omkring 350 000 nya soldater.

– Vi kan se att Rysslands militär förbereder sig på ett långt krig. Putin satsar allt på att Rysslands tillgångar övertrumfar Ukrainas när väst tröttnar på att hjälpa Kiev, säger Lee.

Wagnersoldaterna begravs i massor