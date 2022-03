Punkten som kan ändra allt för ryska styrkorna

Det kommer uppgifter på att Rysslands angrepp mot Ukraina står och stampar.

Det brittiska försvaret skriver i sin senaste underrättelserapport att ukrainska styrkor runt Kiev och Mykolajiv är ”frustrerande” för Ryssland som försöker omringa städerna. Samtidigt fortsätter attackerna mot Sumy, Tjernihiv, Charkiv och Mariupol.

Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, tror att det kan finnas flera orsaker till att det går trögt för Ryssland – problem med moral, logistik, och ett oväntat hårt motstånd.

– En annan faktor är att nu har man krigat tre veckor och det är dags för inte minst ryska styrkor att byta ut manskap och det kan vara en ytterligare förklaring till varför offensiverna inte går framåt, säger han i Expressen TV.

Tecken på en ”kulminationspunkt” om tio dagar

Joakim Paasikivi beskriver läget som att den ryska ockupationsmakten är på väg mot en så kallad ”kulminationspunkt”.

– Ryssarna har väldigt svårt att ha kraft att ta initiativ eller manövrera och kan möjligen nå sin kulminationspunkt, alltså man har sprungit så fort att man inte längre orkar springa lika fort. Man kan fortsätta springa men det går långsammare – och då kan Ukraina få initiativet och ett övertag, säger han i TV4:s ”Nyhetsmorgon”.

Paasikivi uppger att det är svårt att säga exakt när kulminationspunkten infaller. Men Ben Hodges, tidigare amerikansk befälhavare, sa tidigare i veckan att kriget kan kulminera inom tio dagar.

Paasikivi: Sämre än vad vi trodde

Paasikivi är dessutom förvånad över vad han anser vara den ryska ockupationsmaktens största svaghet i kriget. Han trodde att Ryssland skulle få luftherravälde – och vara bättre på att samordna operationer på marken och i luften.

– Jag ser ingen annan vettig anledning än att de inte har förmåga. De är sämre än vad vi trodde, säger han i ”Nyhetsmorgon”.

Förbrukat nästan helt lager av missiler

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War publicerade en ny analys på torsdagskvällen, där man konstaterar att Ryssland inte gjort några stora avancemang de senaste dagarna.

Ukrainsk underrättelsetjänst rapporterar enligt tankesmedjan att Ryssland kan ha förbrukat nästan hela sitt lager av kryssningsmissiler under de första tjugo dagarna av sin invasion. Dessutom har Ukraina orsakat stor skada på ryska styrkor kring nordvästra Kiev.

Ryssland tål fler förluster

Trots att Ryssland problem är påtagliga, poängterar Ilmari Käihkö att risken för motgångar för Ukraina också är stor. Ryssland kan ta fler förluster eftersom landet är så pass mycket större.

Därför är det svårt att säga hur kriget kommer att utvecklas – men Ilmari Käihkö har svårt att se Putin acceptera en förlust.

– Eftersom Putin har det här kriget som en prestigefråga så det kommer bli väldigt svårt för honom att backa utan att presentera sig själv som vinnare. Det är väl det långsiktiga som är bra att tänka på, att hur kriget än slutar det kommer kräva både Zelenskyj och Putin kan sälja det här avtalet, som man nu kommer fram till förhoppningsvis snart, till hemmapubliken.

