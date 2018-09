KRÖNIKA | MEDIEKOLLEN. Jag såg till exempel den ikoniska tv-serien "Matador" på dansk tv när den repriserades där 1987, innan den sent omsider nådde svensk television.

Med den tidens påvra medieutbud kunde man inte vara knusslig. Dansk rotvälska var inga problem att stå ut med när SVT sände "Café Norrköping".

Med stort intresse har jag följt nyheterna om hur dansk public service nu stöps om. I veckan presenterade DR sitt stora sparpaket på 20 procent av budgeten. En hel del underhållning och sport ryker, liksom anställningarna för cirka 400 personer. Den borgerliga regeringen, i armkrok med Dansk folkeparti, har drivit igenom förändringen. Uppdraget blir tydligt smalare, inriktat på nyheter, folkbildning, barnprogram och dansk kultur, och det slås fast att verksamheten har sin bas i demokrati och kristen tradition.

Nu stiger oron, men kanske mer i Sverige än i Danmark. Det sägs att detta är vad som händer när nationalistiska partier får inflytande, med Polen och Ungern som skräckexempel. Dansk folkeparti tycks onekligen ha fått god utdelning i förhandlingarna och det är inte alls omöjligt att DR:s oberoende kommer ta skada av nyordningen.

Tanken på att Sverigedemokraterna på ett liknande sätt skulle få sätta tänderna i vår public service är onekligen obehaglig.

Så visst finns det skäl till farhågor om mediepolitiken när nu Jimmie Åkesson kan bli avgörande för en eventuell framtida borgerlig regering. SR:s vd Cilla Benkö bloggar bekymrat om situationen i grannlandet att DR "ses som ett verktyg i den danska kulturpolitiken snarare än som en självständig, oberoende medieinstitution."

Samtidigt måste man komma ihåg att borgerliga/liberala partier och opinionsbildare i Sverige länge, långt innan SD blev en maktfaktor, talat om ett smalare public service-utbud.

Man ska heller inte hymla med att de svenska sändningstillstånden också är ganska detaljerade. Till exempel ska SR och SVT "stärka den nordiska kulturgemenskapen". När Hanna Stjärne, vd för SVT, utsågs till kultur-Sveriges mäktigaste av tidskriften Fokus 2015 var det få som protesterade. Självklart är public services uppdrag en del av svensk kulturpolitik, precis som i Danmark.

Och på tal om kristendom, nog ringer kyrkklockorna klockan 11 varje söndag i P1, som om vi fortfarande hade en statskyrka.

SD-ledaren Jimmie Åkesson

Cilla Benkö hänvisar i sitt blogginlägg till medieprofessor Jesper Strömbäck, som slår fast att länder med stark public service har mer informerade medborgare än länder där kommersiella medier dominerar. Jag tror att få anständiga invänder mot detta och vill montera ner public services grundmurade ställning i Sverige. Själv tycker jag att lejonparten av utbudet är oundgängligt.

Men jag befarar att skuggan från Sverigedemokraterna kommer göra det svårare framöver att överhuvudtaget diskutera public services budget eller innehåll. "Be careful what you wish for", sa SVT-toppen Jan Helin olycksbådande om de som vill diskutera just detta i senaste avsnittet av "Fönster mot medievärlden".

Debatten om public services roll för demokratin, som SVT, UR och SR för vältaligt och ofta, skulle också tjäna på att de privata medierna blev bättre på att lyfta fram sin betydelse. För i ett verkligt skymningsläge är public service med sitt direkta beroende av den politiska makten förmodligen körda betydligt snabbare än vi. Det kunde också vara värt att nämna någon gång ibland.

Karin Olsson

