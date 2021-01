Under pandemin arbetar och studerar många svenskar på distans. De är beroende av snabbt bredband för att klara sina uppgifter. Enligt politiker och experter understryker det än en gång hur viktigt det är att bredband byggs ut i hela landet.

Regeringens mål är att alla ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. På vägen finns delmål som att 2020 skulle 95 procent ha tillgång till en hastighet på minst 100 megabit per sekund (Mb/s). Men regeringen missade det målet. Andelen är 84 procent, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) senaste siffror.

Skillnaden är mycket stor mellan stad och land. I Stockholm är siffran 97 procent medan mindre tätorter kan ligga på 40–50 procent – och i ren glesbygd ännu lägre.

– Snabbt bredband är en grundläggande infrastruktur vi behöver i samhället. Det är en demokratifråga. Pandemin synliggör att vi behöver bra uppkoppling på landsbygden, vi måste kunna sköta arbete, företag och skola var vi än bor, säger Åse Claesson, ordförande i Hela Sverige ska leva, en organisation som fokuserar på utveckling av landsbygden.

– Det går för sakta, det saknas 20 miljarder kronor för att se till att vi har snabb uppkoppling överallt. Staten måste ta ansvaret, marknadskrafterna kommer inte att lösa det i perifera delar, säger hon.

Uppgiften om att det krävs 22 miljarder kronor, senare nedräknat till 20 miljarder, i statligt tillskott utöver vad marknadens aktörer investerar kommer från PTS, den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation och post i Sverige.

PTS ligger under Infrastrukturdepartementet och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) – som inte är nöjd med myndighetens kalkyler.

– Jag tror att PTS kommer att revidera den siffran. För ett år sedan sa PTS att man skulle klara målen utan att skjuta till en enda krona. Siffran 20 miljarder går inte att ta på allvar eftersom den har varierat mellan noll och 20 miljarder på ett år, säger Anders Ygeman.

På PTS förstår man inte riktigt vad ministern menar. Myndigheten har bara gjort en kalkyl, 2019, och enligt den skulle det kosta 53 miljarder kronor att fiberansluta 99,9 procent av alla hushåll och företag med 100 megabit fram till 2025. Marknaden är villig att investera 31 miljarder kronor och då återstår 22 miljarder för staten, enligt prognosen.

I PTS rapport 2020 har man räknat ned beloppet till 20 miljarder kronor eftersom regeringen anslog 2,2 miljarder till bredband i budgeten.

– Det han säger stämmer inte med det som vi har sagt. Han kanske förväxlar olika mål. Det finns tre olika delmål för 2025, säger Andreas Wigren, analytiker på PTS.

– Vår beräkning baseras på att vi fiberansluter 99,9 procent av alla hushåll och företag. Det kanske går att nå 99,9 procent med trådlös teknik som mobilnät och satellit. Men det blir förmodligen inte så mycket billigare, vår ambition är att ha med en sådan bedömning i nästa rapport i höst, säger han.

Regeringens mål för 2025 är 99,9 procent – av dem 98 procent med tillgång till hastigheten 1 gigabit (1000 megabit) och 1,9 procent med 100 megabit.

– Vi har i två år sagt att målet 98 procent med 1 gigabit finns inom räckhåll med marknadens investeringar och de stödmedel som finns. Att fiberansluta 99,9 procent är det svåraste målet. De sista procenten är mycket dyra eftersom det är väldigt glest mellan företag och hushåll som finns kvar där, säger Andreas Wigren

Strömsunds kommun i Jämtland är en av många kommuner som kämpar med bredbandsutbyggnaden. Kommunen har själv investerat 100 miljoner kronor sedan 2015, men klarar nu inte längre större investeringar på egen hand. Det är svårt att nå alla, kommunens yta är 106 kvadratmil.

Mindre än hälften av invånarna har i dag tillgång till snabbt bredband, i glesbygdsområdena är det bara runt 10 procent.

– Snabbt bredband är jätteviktigt för utveckling och tillväxt. Vi försöker så mycket vi kan och har satsat 100 miljoner kronor, en oerhörd summa för en liten kommun, säger kommunalrådet Susanne Hansson (S).

– Vi har inte kommit ens halvvägs. Vi fokuserar på de fem tätorter vi har, vi har kvar alla byar och ytterområden. Vi behöver statligt stöd så att det går att leva och verka också i glesbygd, så att det går att bo överallt i Sverige, säger hon.

Expressens krönikör Lotta Gröning skrev nyligen att ”landsbygden är den stora förloraren när det gäller bredbandsutbyggnaden”. Hon uppmärksammade Strömsund och att Anders Ygeman sagt att marknaden ”i första hand” måste stå för utbyggnaden av bredband.

Lotta Gröning noterar i sin krönika att privata aktörer är ointresserade av att bygga ut i glesbygd och ställer en fråga till Ygeman:

– När tror du marknaden kommer till Strömsund?

Digitaliseringsministern svarar nu att han inte har sagt marknaden ska klara av landsbygden samt att regeringen ”sjudubblar investeringarna i bredband i den senaste budgeten”.

– Marknaden kommer att stå för stor del av vår bredbandsutbyggnad, men marknaden kommer inte att klara av Strömsund. Kommunens och regionens engagemang tillsammans med statliga pengar är en förutsättning för att alla Strömsundsbor ska få snabb uppkoppling, säger Anders Ygeman.

– De är med i målet 2025. Alla ska med, säger han.

Ministern har ”goda förhoppningar” att nå målet snabbt bredband till alla 2025. Han förklarar att bredbandsutbyggnad inte bara är en statlig angelägenhet utan att också marknaden, regioner och kommuner måste vara med.

– Sverige har den bästa uppkopplingen till snabbt bredband i EU med bred marginal. Tre gånger så många som i Finland, säger Anders Ygeman.

Maria Stockhaus, trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson (M) understryker vikten av snabbt bredband. Hon har tre förslag för att snabba på utbyggnaden:

Justera kommunallagen så att det blir möjligt att bygga över kommungränser; använd tillgängliga statliga fibernät hos Vattenfall, Teracom och andra; öppna en direktlinje till infrastrukturdepartementet där kommuner, företag och andra snabbt kan lyfta problem.

– Det hjälper inte människor på landet i Sverige att det är sämre i Finland. Det är ett misslyckande att människor är utanför och att utbyggnaden går långsamt, säger Maria Stockhaus.

2025. 98 procent av Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband om 1 gigabit per sekund (Gbit/s).

2020. 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 megabit per sekund (Mbit/s). Har inte uppnåtts.

84 procent har snabbt bredband

84 procent av hushållen har tillgång till bredband, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) statistik från mars 2020. Siffrorna avser 2019.

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor till bredbandsstöd under 2021, 500 miljoner kronor under 2022 och 100 miljoner kronor per år 2023–2025.

Tillgången till bredband är högst i Sundbyberg med 97,18 procent följt av Stockholm med 97,08 procent och Danderyd med 93,09 procent.

Lägst andel har Högsby med 40,95 procent följt av Torsås med 42,25 procent och Vansbro med 44,07 procent.

