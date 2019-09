Psykisk ohälsa har ökat ”dramatiskt” bland unga

Antalet barn som söker hjälp för psykiskohälsa har ökat kraftigt under de senaste åren. Något som lett till att barn- och ungdomspsykiatrin fått stora problem med att klara av att hålla vårdgarantin.

2018 fick endast en tredjedel av barnen som söker psykisk vård en första bedömning inom de 30 dagar som är den nationella målsättningen.

Nu ska regeringen tillsammans med C och L satsa ytterligare 300 miljoner kronor, under tre år, på barn- och ungdomspsykiatrin berättar Annie Lööf (C) i SVT:s Rapport.

– Köerna till BUP ökar. Det är bara en region i hela landet som lever upp till den nationella vårdgarantin. Det är förfärligt, säger Lööf i programmet.

Bara Gotland som klarar vårdgarantin

I år är det hittills bara Gotland som klarar av att hålla vårdgarantin. 97 procent av alla barnen som sökte psykiatrisk vård inom regionen fick hjälp inom en månad.

Värre är det på andra platser i Sverige. I bland annat Uppsala, Västerbotten och Dalarna är det färre än 30 procent av barnen som fått hjälp i tid.

– Vi hade 3000 patienter för åtta år sedan. I dag har vi 4 500 patienter utan att ha fått några resurser för att bemöta den ökningen, säger Anna Sevin Cervin, sektionschef på BUP i Region Uppsala, till SVT.

”Orkar inte göra fler barn besvikna”

De långa köerna har inneburit att barn och ungdomar i Sverige i många fall fått vänta i flera månader, i vissa fall ett år, innan de fått hjälp. I Uppsala valde flera medarbetare att sluta när pressen ökade och de var tvungna att säga nej till familjer som behövde hjälp skriver SVT.

– Det blir en etisk stress. Det gör att det blir arbetsmiljöproblem och folk väljer att sluta för att man inte orkar göra fler barn och familjer besvikna, säger Anna Servin Cervin i inslaget.

I dag får barn- och ungdomspsykiatrin 100 miljoner kronor till sitt förfogande varje år. Den nya budgetsatsningen ska gå till att korta vårdköerna och innebär 300 extra miljoner varje år i tre år.