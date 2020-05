George Floyds död i måndags och de lokala myndigheternas hantering av efterspelet har orsakat dramatiska protester i Minneapolis och St Paul under flera dagar. Nationalgardet har kallats in och utegångsförbud har utlysts under nattetid i Minneapolis och St Paul.

Även i flera andra städer i USA har demonstranter samlats för att protestera, som Phoenix, Louisville, Memphis, Columbus och Houston.

I vissa städer har det varit oroligt, som i Atlanta i Georgia där demonstranter kastade sten mot poliser och CNN:s huvudkontor. På tv-bilder syntes även en bil sättas i brand.

I San Jose i Kalifornien slog demonstranter sönder fönsterrutor och blockerade en motorväg.

Secret Service ingrep mot man

Under natten mot lördag samlades en stor folksamling i huvudstaden Washington DC för att gemensamt gå mot Vita huset. I samband med demonstrationen utanför utbröt tumult när Secret Service ingrep mot en man, som senare fördes bort från folksamlingen.

Enligt CNN spärrades låstes dörrarna till den del av byggnaden där Vita husets journalister har sina arbetsplatser. Secret Service släppte dessutom inte ut någon från området, enligt tv-kanalen.

Flera av demonstranterna var mycket känslosamma när de samlades cirka två kilometer från Vita huset.

De förklarade vilket budskap de ville skicka till resten av världen om vad som skett i USA och att det som hänt George Floyd har hänt så många gånger tidigare.

– Jag är ledsen för familjen, George Floyd och hans familj som presidenten inte ens har känts vid. Jag känner mig sårad för mina vänners skull och för de svarta män jag har känt i mitt liv… Det är svårt. Jag tänker bara visa vad jag tycker och visa människor att vi bryr oss och att vi inte kan fortsätta att behandlas så här, säger Kristin, en av de som gick med i tåget till Vita huset.

”Det får mig att inte vilja skaffa barn”

När hon talar om vad som hände i Minneapolis rinner tårar längs med kinderna.

– Det här är svårt att hantera. Jag har inga barn, men det får mig att inte vilja skaffa barn, som behöver växa upp i den här världen. Det är nästan overkligt, säger hon.

En annan demonstrant, Mikayla, säger att George Floyds död i Minneapolis har inneburit att många har fått nog. Hon säger att hon ställer sig bakom de våldsamma protesterna i staden de senaste dagarna.

– Jag tror att alla gör detta för att de är utmattade, efter att inte ha blivit lyssnade på år efter år. Jag tycker helt ärligt att det är rätt, låt staden brinna till dess att rättvisa har skipats, säger hon.