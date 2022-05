Propagandareportern: ”Borde inte kritisera”

Samtidigt som Ryssland firade Segerdagen kom en ovanlig rapport från journalisten Aleksandr Sladkov. Han har varit inbäddad med Putins styrkor för att rapportera från fronten i Ukraina för den statskontrollerade tv-kanalen Ryssland-1.

– Vi lyckas inte driva ut de ukrainska styrkorna från staden. För.. Jag vet inte. Vi borde inte kritisera men.. Vi anfaller deras byar och styrkor med en en-mot-en-ratio. Vi firar vad som borde vara rutin. Fattar ni? Deras styrkor fortsätter att närma sig, säger Sladkov i ett klipp där han talar rakt in i kameran från ett mörkt rum i Leninskyj, Donetsk.

– Jag förstår att det är svårt att prata om det, men någon idiot måste meddela detta.

Kallade invasionen för krig

Det tolkas som att ryska styrkor inte lyckats omringa de ukrainska trupperna, skriver Daily mail.

Sladkov kallade även invasionen för krig – innan han snabbt rättade sig.

– Moralen minskar inte. Det är positivt. Vi är redo att slåss. Vi avancerar och attackerar. Det gäller även de som för att uttrycka det milt varit ganska tveksamma till det här kriget, ehm, specialoperationen.

ISW: Låg moral

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War konstaterar i sin senaste uppdatering att Ryssland fortsätter att möta stora utmaningar.

Bland dessa nämns låg moral bland soldaterna – eftersom att striderna i många områden avstannat.

”En högt uppsatt amerikansk försvarstjänsteman hävdade att ryska trupper i Donbass inte lytt order från toppgeneraler”, skriver ISW.

LÄS MER: Premium Bilderna påstås avslöja Putins dåliga hälsa

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

Carl Bildt: Putin är i en svår sits efter talet på ”segerdagen”