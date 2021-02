David Sumpter är professor i matematik vid Uppsala universitet och har länge ägnat sig åt att försöka göra matematik mer spännande och tillgängligt för den annars ointresserade. I sin bok ”Tio ekvationer som styr världen” ger han, som titeln avslöjar, ekvationer som ger svar på alla möjliga vardagsproblem.

– Jag ville få ut ett budskap om matematik som jag tycker är viktigt – att matematik är något som man kan använda dagligen.

För att räkna på om en Netflix-serie är värd att se klart, menar Sumpter, behöver du egentligen bara se de tre första. Han kallar det för en belöningsekvation, där du för in ditt betyg, mellan 1 till 10, för de tre avsnitten.

– Ofta tycker vi att det första avsnittet är väldigt bra så då kanske du slänger in en nia, det andra får bara är en sexa och det tredje får betyget åtta. Sedan slänger du in variablerna i ekvationen så får du ut en siffra. Är den under sju så skulle jag sluta titta på serien, säger David Sumpter.

Därför känner du dig impopulär

Det finns också ekvationer som kan räkna ut varför du känner dig mindre populär än dina vänner.

– Ekvationen används bland annat Instagram och Google när de bestämmer vad de ska visa för användaren. De försöker hitta de mest populära personerna som de sedan visar upp för oss, eftersom de tänker att vi vill se dem, förklarar Sumpter och tillägger:

– Men problemet är att när de visar upp särskilda personer börjar vi följa dem mer och de blir mer populära. Kanske inte för att de mer intressanta än andra, men ekvationen verkar liksom förstärkande.

Han menar att om vi tittar på en slumpmässigt vald persons följare, så följer personen i regel konton med fler följare. Alltså följer alla i genomsnitt konton med fler följare, vilket i sin tur leder till att vi upplever andra som populärare.

– Om man kan kombinera den matematiska analysen med en egen förståelse, så kanske man kan må lite bättre. Vår syn på världen påverkas av att vi alltid exponeras för populärare personer och trender.

”Acceptera slumpen”

I bokens första kapitel diskuterar den Englandsfödde professorn att bettingekvationer går att applicera på ens dejtingliv. Personer som jobbar med betting, menar Sumpter, är nämligen inte särskilt intresserade av en enda match utan ett större antal.

– Man ska se dejting lite på samma sätt. Istället för att satsa på en dejt så ska man tänka på många möjligheter, och hoppas att någon av dessa fungerar. Så har man en dålig dejt så spelar det ingen roll, för man har en större strategi som sträcker sig under en längre tid, säger Sumpter:

– Man måste acceptera slumpen i livet.