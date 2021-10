Problem för tiotusentals resenärer hos Tui

– Vi gör massor av förändringar i vårt flygprogram. Pandemin har slängt om det, vilket gör att vi behöver ändra vart man kan flyga och när man kan flyga den kommande tiden, säger pressansvarig Adam Györki till tidningen.

Framför allt handlar det om resor till Thailand och Mexiko. Det kan vara mindre ändringar, som senarelagda avgångar, eller helt inställda resor.

– Vi jobbar så hårt vi kan för att vi ska kunna ge bra service, det här gör ju ont, såklart, säger Adam Györki till Aftonbladet.

”Högt tryck”

Tui uppmanar kunderna att inte ringa utan i stället skicka direktmeddelanden via Facebook.

”Med anledning av ett högt intresse för resor i kombination med många ändringar i vårt flygprogram upplever vi just nu väldigt högt tryck i vår kundservice”, skriver företaget.

Konkurrenterna Ving och Apollo erbjuder också Thailandsresor under vintern. De säger sig inte ha samma bekymmer.

– Under hela pandemin har vi behövt ändra på flygserier och emellanåt ställa in till vissa länder. Självklart har det varit så. Det har även till viss del varit så under hösten. Men vi har inte upplevt samma problem som Tui. Vi har informerat våra resenärer i så god tid vi kunnat när det blivit ändringar, säger Anna Hagberg, informatör på Ving, till TT.

Osäkert Thailand

Apollo fokuserar mycket på relativt okomplicerade resmål som Kanarieöarna och Dubai.

– Jag tror vi har turen att ha en mindre omfattning av resenärer till just resmål med osäkrare inreseregler. Vi har noga avvägt vilka resmål vi har öppnat upp för bokning. Några har lite mer osäkra inreseregler, till exempel Thailand, säger presschef Sandra Miller Kinge till TT.

– Precis som våra konkurrenter jobbar vi stenhårt med att överväga, avväga och hjälpa kunderna för att förstå vilka inreseregler som gäller just nu.

