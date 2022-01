Problem att betala med Swish: ”Driftstörning”

Under fredagseftermiddagen är det många som har haft problem med att göra överföringar via Swish. Via sin hemsida rapporterar betalningstjänsten att det just nu pågår en driftstörning hos Swish och att de arbetar för fullt med att lösa problemet.

”Just nu pågår en sporadisk driftstörning hos Swish som kan påverka Swishbetalningar. Vi arbetar för fullt med att lösa problemet och i uppdaterar vår hemsida när status ändrar. För frågor om transaktioner var vänlig kontakta din bank,” skriver Swish på sin hemsida.

Swish gick ut med informationen om driftstörningen kl 16.04 på fredagen.

Texten uppdateras.