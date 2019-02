Meghan, hertiginna av Sussex och brittiska prins Harrys hustru, har nyligen kommit hem från sin resa till New York. På Manhattan firade hon sin graviditet tillsammans med sina vänner genom en så kallad babyshower.

Resan och babyshowern uppskattas totalt ha kostat runt 500 000 dollar, skriver brittiska Daily Mail.

I svenska kronor motsvarar det 4 968 600, närmare fem miljoner kronor.

Det har väckt flera reaktioner från britter som delat sina åsikter via sociala medier. Den brittiska journalisten Piers Morgan är en av de kritiska och säger till Daily Mail att han tror att den brittiska drottningen är bekymrad över kalaset.

– För det första, vi har inte babyshowers i Storbritannien. Konceptet med att ha en extravagant fest, med massa kändisar som kommer för att fira bebisens ankomst om några månader, det gör vi inte. Så till att börja med skulle nog drottningen tänka ”vad är detta?” säger Piers Morgan.

”Hon måste vara försiktig”

Men det är framför allt slutkostnaden som Piers Morgan tror oroar drottningen.

Resan innehöll bland annat minst två nätters övernattning i sviten på The Mark Hotel, som kostar 75 000 dollar per natt. Middag på The Polo Bar för 420 dollar och 14 000 dollar för säkerhetsskydd, skriver the Daily Mail.

– Det är överflödigt. Vi alla vet att de är kungliga, att de är förmögna. Men huvudregeln är att inte trycka upp det i ansiktet på den brittiska befolkningen, säger Piers Morgan och forsätter:

– Hon måste vara försiktig, vi vill inte att hon ska bli en ny Marie Antoinette. Brittiska folket vill att deras kungligheter ska vara ödmjuka, sa Piers Morgan och syftade på 1700-talets impopulära franska drottning.

