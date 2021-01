Prisade journalisten Neil Sheehan är död

Neil Sheehan var Vietnamkorrespondent mellan 1962 och 1966. Fem år senare, 1971, fick han åtkomst till de hemligstämplade Pentagon papers som krigsanalytikern Daniel Ellsberg läckte. De 7 000 sidorna avslöjade tidigare dolda uppgifter om USA:s inblandning i Vietnamkriget, och bidrog till att vända opinionen i USA mot kriget.

Avslöjandet som publicerades i The New York Times möttes dock av motstånd från den sittande Nixon-administrationen. Efter den tredje artikeln fick presidenten igenom en blockad mot tidningen, som hindrade fortsatta publiceringar. Först genom en dom i Högsta domstolen 17 dagar senare kunde The New York Times fortsätta att publicera Sheehans artiklar.

Prisades för arbetet

Boken som journalisten senare skrev om skeendena i kriget, ”Bright Shining Lie” – att översätta till ”Ljust skinande lögn” – prisades med en Pulitzer och National Book Award år 1988.

Neil Sheehans hustru, författaren Susan Sheehan, säger till The New York Times att journalisten dog till följd av komplikationer från Parkinsons sjukdom. Han befann sig i sitt hem i Washington när han somnade in.