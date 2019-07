Prinsessans underbara klänning och byxdress under bröllopet

Louise Ducruets och Marie Chevallier är kända för att vara relativt privata av sig. Och trots att de ville hålla en låg profil under helgens furstebröllop, visade paret sin kärlek på sociala medier.

Paret gifte sig i katedralen i Monaco. Samma kyrka som furst Rainier äktade sin hustru, den amerikanska skådespelerskan Grace Kelly år 1956. Ett sätt för Louise Ducruets att hedra sin morfar och mormor, rapporterar Svensk damtidning.

Men redan på fredagen ägde en borgerlig vigsel rum, där bruden bar en byxdress gjord av siden och en broderad spets i midjan.

Foto: Instagram / Instagram

Under lördagens vigsel gick bruden fram genom altargången med sin bror. Samtidigt som brudgummens syster gick bakom och för att hålla upp släpet till bröllopsklänningen, skriver Svensk damtidning.

Tog 300 timmar att göra klänningen

Enligt designteamet bakom klänningen ska det ha tagit uppåt 300 timmar att skapa Marie Chevallier klänning.

”Inga ord kan beskriva den lycka vi känner just nu. Tack till familj och vänner för att ni delar vår bästa dag i livet tillsammans med oss”, skriver Marie Chevallier på sin instagram.

Foto: Instagram / Instagram Foto: Instagram / Instagram Foto: Instagram / Instagram Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Uppåt 200 gäster var bjudna till festligheterna, och under vigseln spelades bland annat John Legends låt ”Just The Way You Are” och ”Halleluja” enligt flera tidningar, rapporterar Svensk damtidning.

Louis Ducruet: ”Tack för allt”

På sociala meder tackar Louis Ducruet familj och vänner för att de var närvarande under bröllopet.

”Underbara ögonblick omgivna av vänner och familj i tre dagar av firande. Tack för allt, jag älskar dig”, skrev han på instagram.