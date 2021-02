Prins Charles besöker pappa Philip på sjukhuset

Prins Philip fördes under tisdagen till King Edvard VII-sjukhuset i London efter vad som rapporterades vara en kortare tids dåligt mående.

Väl vid entrén tycktes prinsen, som fyller 100 år den 10 juni, ha kvicknat till och han kunde promenera in på sjukhuset för egen maskin, har Daily Mail rapporterat.

Prinsarnas far och son-relation har varit komplicerad

Under lördagseftermiddagen syntes hans son, prins Charles, anlända till sjukhuset i en bil och iförd ansiktsmask gå in för ett besöka sin far, rapporterar Sky News och andra brittiska medier.

Prins Charles besöker sin pappa prins Philip på sjukhuset. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AP TT NYHETSBYRÅN

De bådas relation har inte varit okomplicerad, vilket skildrats i Netflix-serien ”The Crown”.

Prins Philip har, tillsammans med drottning Elizabeth II, fått åtminstone sin första dos av covid-vaccinet för över en månad sedan – och det har bekräftats att prinsen inte är sjuk i viruset.

Vad han lider av har dock inte kommunicerats ut.

Sjukhusvistelsen beskrevs som en ”försiktighetsåtgärd”

Från början sade det brittiska kungahuset att prins Philips inskrivning på sjukhuset var en ”försiktighetsåtgärd”. Men under fredagen meddelade kungahuset att prinsen skulle stanna kvar under helgen och in i nästa vecka för ”vila och observation”.

För personalen som vårdar prins Philip kan det bli en upplevelse. Författaren, Penny Junor, som skriver om brittiska kungahuset för medier berättat att prinsen blir irriterad ifall människor ”gör en sak” av honom, och att han då kommer vara ”frispråkig”.

LÄS MER: Hovet visste inget om Meghans stora intervju