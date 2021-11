Prins Andrew i ny attack mot sexbrottsoffer

Försvaret av den våldtäktsanklagade prins Andrew ångar på med oförminskad styrka.

Hans juridiska stab har tidigare försökt få stämningen mot prinsen nedlagd, sen har de också gått till verbalt angrepp på Viriginia Giuffre – som är den som anklagar prinsen för tre våldtäkter som inträffade när hon var 17 år.

Pekas ut för sexhandel

I en inlaga till rätten i New York anklagar de nu henne för att ha varit central i trafficking och sexhandel på uppdrag av den nu avlidne sexualbrottslingen Jeffrey Epstein, det framgår av en inlaga till rätten i New York som skickades in i fredags.

”Hon var involverad i rekryteringen och traffickingen av unga flickor som nyttjades för sexuella övergrepp”, skriver de, enligt Page Six.

Vännernas hårda ord

I samma inlaga citeras advokaterna också en artikel som publicerades av New York Daily News 2015. Där anklagar vänner till Giuffre henne för att vara en ”pengakåt sexgalning”

Också en syster till en tidigare pojkvän pekar ut henne som delaktig i sexhandeln:

– Hon brukade fråga mig: ”Känner du några tjejer som är lösaktiga?”, citeras Crystal Figueroa i dokumenten enligt Daily Mail.

Tidigare attackerna

Tidigare har prinsens juridiska representanter anklagat Giuffre för att profitera på sexanklagelserna.

– Hon har initierat den här grundlösa stämningen av prins Andrew för att ge sig själv en extra löningsdag, på hans och hans anhörigas bekostnad, sa advokaten Andrew Brettler enligt The Sun.

Prinsen har konsekvent nekat till anklagelserna.

