Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, hänvisar till ett Telegraminlägg på en Wagnerkopplad kanal. Där påstår 25-åriga Pavel Prigozjin, son till den tidigare ledaren Jevgenij Prigozjin, att han ”tagit kommando” över Wagnergruppen.

Han ska även förhandla med det ryska nationalgardet om att låta Wagnergruppens soldater återvända till Ukraina för att strida.

Enligt en källa till ISW agerar han dock inte självständigt utan påverkas av Michail Vatanin som leder Wagnergruppens egen säkerhetstjänst. Syftet ska vara att föra fram ett alternativ till Andrej Trosjev, som föreslagits som ny ledare för gruppen. Trosjev ska vara närmre kopplad till Kreml och det ryska försvarsministeriet.

Wagnergruppens tidigare ledare Jevgenij Prigozjin dog när flygplanet han färdades i störtade utanför Moskva i slutet av augusti.