Det blir ingen normal sommar i år – men friska personer får resa fritt inom Sverige säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Riktlinjerna som presenteras i dag, under kampanjnamnet ”Safe to visit”, ska göra det ännu lättare att följa restriktionerna under semestern.

– Att utvecklingen blir bättre hänger på var och en, säger näringsministern.