När den demokratiska presidentkandidaten Beto O'Rourke fick frågan av en reporter om han ansåg att president Donald Trump var delvis skyldig för masskjutningen i staden El Paso i delstaten Texas på lördagen svarade han ja.

– Ja. Vi har haft en ökning av hatbrott under alla de tre senaste åren, under en administration där presidenten kallar mexikaner för våldtäktsmän och kriminella, sa Beto O'Rourke skriver nyhetssajten The Hill.

– Det kränker inte bara våra känslor, utan fundamentalt ändrar karaktären i det här landet och det leder till våld, fortsatte presidentkandidaten.

”Ingen olyckshändelse”

Borgmästaren i staden South Bend i delstaten Indiana Pete Buttigieg uttryckte oro för att USA ”attackeras” av vita nationalister som genomför masskjutningar och menade att dessa har uppmuntrats av president Trump.

När Buttigieg, även han en av demokraternas presidentkandidater till valet nästa år, fick frågan om han tror att Trump själv är en vit nationalist svarade Buttigieg att presidenten ”som bäst tolererar och uppmuntrar vit nationalism”.

– Det blomstrar under hans makt, det här är inte en olyckshändelse, fortsatte Buttigieg, skriver Huffington Post.

Vill ha striktare vapenlagar

Presidentkandidaten betonade även behovet av striktare vapenlagar i USA och listade policyförslag som ska hjälpa mot ökningen av vapenvåld, bland annat genom att införa bakgrundskoller vid köp av vapen.

– Vi är det enda landet i världen med mer vapen än människor. Det har inte gjort oss säkrare, menade Buttigieg.

Vidare efterfrågade Buttigieg även striktare restiktioner vad gäller inköp av militärliknande vapen, vilka ofta används vid masskjutningar.

– Krigsvapen har ingen plats i det amerikanska samhället.

Skjutningen skedde vid shoppingcentret Cielo Vista Mall Area

