I ett intervjumaraton under natten mot torsdag går tio demokratiska presidentkandidater upp på scenen i New York. Under sju timmar ställs de mot väggen av publiken och några av CNN:s största profiler för att ge sitt svar på frågan: Vad kommer du, som president, göra åt klimatkrisen?

– Min första presidentorder kommer att bli att USA återansluter sig till Parisavtalet, sa kvällens första gäst Julián Castro.

Han följde upp detta med ett uttalande om hur han ska få ner USA:s nettoutsläpp av koldioxid till noll före 2045.

– Vi måste ge incitament till vindenergi, solenergi och investera i förnybart.

Castro vill få USA koldioxidneutralt till 2045. Foto: BEN MARGOT / AP/ TT

Minnesotas senator Amy Klobuchar hade liknande lösningar. Även hon utlovade att USA skulle ansluta sig till Parisavtalet omedelbart efter det att hon tillträtt – och att USA skulle vara koldioxidneutralt till 2050.

Kamala Harris vill stämma olje- och gasbolag

Kaliforniska senatorn Kamala Harris förespråkade mer drastiska åtgärder.

– Jag skulle beordra justitiedepartementet att ge sig på olje- och gasbolagen. Jag kommer att ta dem till domstolen och stämma dem, sa hon.

– Folk som tjänar pengar på skadligt beteende måste få ekonomiska anledningar att sluta med det.

Kamala Harris sa också att hon är för ett förbud av plastsugrör – och att hon skulle försöka driva igenom ett förbud mot den kontroversiella bränsleutvinningsmetoden fracking där man driver upp gas från djupt inne i jordskorpan.