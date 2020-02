Bråket ska ha börjat när Birgitte Macron inte bjöd in skådespelerskan Julie Gayet till en fest på Elysée Palace. I stället ska Macron ha bjudit in Julie Gayets kärleksrival – Valerie Trierweiler. En kvinna som dejtade François Hollande under sju års tid.

Julie Gayet ska då ha skickat ett argt sms till Brigitte Macron. I meddelandet ska hon varit mycket upprörd på presidentfrun och anklagat henne för mobbning.

Den franska tidningen Paris Match magazine var först med att rapportera om bråket. Historien ska ha kommit fram under en intervju med skådespelerskan och expresidenten Hollande.

Daily Mail skriver att Gayet blev ”fullständigt vansinnig” över att hon inte blev inbjuden till festen som hölls för före detta presidentfruar. Men mest upprörd ska hon alltså ha blivit över att Hollandes exfru Valerie Trierweile valde att gå dit. Trots att François Hollande öppet var otrogen mot henne med Gayet 2014.

Lunchen ska ha hållits den 29 september 2019. Men då valde Gayet att inte uttala sig om varför hon inte deltog på festen. Trots att hennes frånvaro redan då ska ha väckt mycket uppmärksammat i fransk press.

”Kommit allt närmre Sarkozy”

De franska tidningarna rapporterar också att Gayet kallar president Emmanuel Macron för ”svikare”.

”Hon står inte ut med hur ”The Macrons” bytte sida och försökte stoppa finansieringen av Hollandes välgörenhetsorganisation. Eller det faktum att de har kommit allt närmre Sarkozy-paret”, skriver Paris Match magazine

Tidigare i veckan ska två Le Monde-journalister avslöjat att det var expresidenten Nicolas Sarkozy som tipsade fransk press om Hollandes affär med Gayet. Något som blev en stor skandal i Frankrike 2014. Och förklaras nu som en anledning till sprickan mellan Gayet-Hollande och ”The Macrons”.

