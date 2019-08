Jeffrey Epstein föddes 1953 och växte upp under enkla förhållanden i Brooklyn i New York. Hans pappa jobbade som kommunal parkarbetare, hans mamma var hjälplärare i en skola.

Den unge Epstein var begåvad och ambitiös. Han ville lyckas till varje pris – och hans hänsynslösa ambition förde honom till toppen.

Från familjens anspråkslösa hyreslägenhet på Coney Island till ett eget sjuvåningshus med en bostadsyta på 2 000 kvadratmeter, ett av Manhattans största privata hem. Samt en ranch i New Mexico, en herrgård i Florida, ett par privata öar och en rad andra praktfulla egendomar.

Matteläraren blev bankman

Men hans fall blev stort från 40-rumsvåningen på Manhattan till en liten cell i häktet, också på Manhattan, där han hittades död.

Jeffrey Epstein hoppade av sina universitetsstudier och fick jobb som lärare i matematik och fysik på en privatskola. Där kom han i kontakt med pappan till en av eleverna som var delägare i den stora investeringsbanken Bear Stearns.

Epstein var 23 år och avancerade snabbt i banken. Efter fyra år var han ”begränsad delägare”. Sedan öppnade han eget som investerare och förmögenhetsförvaltare – och tog bara emot kunder som hade ett kapital på mer än en miljard dollar. Personer som bara var värda 700 miljoner dollar uppges ha fått blankt nej av Epstein.

Han tjänade stora pengar under högkonjunkturen på 1980-talet och uppgavs förvalta mer än 15 miljarder dollar, mer än 140 miljarder kronor med dagens växlingskurs, åt förmögna kunder. Han var en centralfigur på Wall Street och en av USA mest högprofilerade finansmän.

Högt uppsatta vänner

Epstein samlade på högt uppsatta vänner. Bill Clinton flög ofta i hans privatplan, Donald Trump umgicks med honom socialt, den brittiske prins Andrew kom till hans fester. Kevin Spacey och Naomi Campbell hörde till vännerna.

Bill Clinton var en av Jeffrey Epsteins vänner. Foto: STELLA PICTURES IMP FEATURES

Han flög i sitt plan tillsammans med Clinton och skådespelarna Kevin Spacey och Chris Tucker till Afrika för att bidra till ett aids-projekt i början av 2000-talet.

Och vänner noterade tidigt att den utåtriktade finansmannen omgav sig med unga kvinnor, ibland mycket unga.

– Jag har känt Jeff i 15 år. Fantastisk kille, jättekul att vara tillsammans med honom. Det har till och med sagts att han gillar vackra kvinnor lika mycket som jag, och många är åt det yngre hållet. Det råder inget tvivel, Jeffrey njuter av sitt sociala liv, sade Donald Trump 2002 till magasinet New York.

Donald Trump var en av Jeffrey Epsteins vänner. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Tidskriftens rubrik den gången var ”Jeffrey Epstein: Mystikens internationelle finansman” . Och mystik omgav Epstein under hela hans karriär, både vad gällde hans affärer och hans smak för unga kvinnor som senare visade sig vara utnyttjande av minderåriga.

Ville verka rikare

Alla visste att han var rik. Men inte hur rik och hur han hade blivit så rik. Han sade att han förvaltade miljardförmögenheter, men få av hans kunder var kända. Och flera i branschen misstänkte att han ville verka rikare än vad han egentligen var.

– Alla tror att han är så väldigt briljant bara för att han är så väldigt rik. Jag såg aldrig någon briljans, jag såg honom aldrig arbeta. Alla rika jag känner arbetar 26 timmar om dagen, den här killen leker 26 timmar om dagen, sade Michael Stroll, som stämde Epstein efter en affärstvist, till magasinet New York 2007.

Enligt New York Times hade Epstein en långvarig relation med svenskan Eva Andersson-Dubin, i dag läkare och gift med finansmannen Glenn Dubin men då modell som vunnit Fröken Sverige-tävlingen 1980. Eva Andersson-Dubin driver en bröstcancerklinik i New York. Paret Dubin är välkända filantroper och äger bland annat Jacqueline Kennedy Onassis tidigare våning på exklusiva Fifth Avenue på Manhattan.

De tillhörde länge Epsteins närmaste vänner och hon hjälpte honom tillbaka till societetskretsarna i New York när han frigavs 2009, enligt New York Times. Men de säger nu att de är ”förskräckta” över ”det avskyvärda och outsägliga uppförandet” som nämns i anklagelserna mot honom.

Läkaren Eva Andersson-Dubin var nära vän till Jeffrey Epstein. Foto: EXPRESSEN TV

FBI nystade upp härvan

Jeffrey Epsteins dramatiska fall kom 2005 när styvmamman till en 14-årig flicka polisanmälde honom i Florida. Hon sade att Epstein hade betalat 200 dollar till dottern för erotisk massage. Finansmannen greps och FBI började nysta upp härvan. Enligt åklagarna hade han begått illegala sexövergrepp mot 40 unga kvinnor.

Rättegången blev uppmärksammad. Epstein företräddes av två av USA:s stjärnadvokater, Alan Dershowitz och Kenneth Starr, som också var hans vänner.

Epstein dömdes 2008 för sexuellt utnyttjande av minderåriga flickor. Trots allvarliga åtalspunkter lyckades han förhandla fram en överenskommelse med åklagaren som ledde till ett mycket milt straff. Han dömdes för ett mindre allvarligt sexköpsbrott till endast 13 månaders fängelse – och satt på ett lågsäkerhetsfängelse som han kunde lämna varje dag för att gå till jobbet.

Åklagaren Alex Acosta fick stark kritik för uppgörelsen. Han blev senare Trumps arbetsmarknadsminister – och tvingades förra månaden avgå när skandalen kring Epstein briserade på nytt.

Arbetsmarknadsminister Alex Acosta, tidigare åklagare, avgick när skandalen briserade. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

Efter avtjänat straff höll Epstein låg profil. Få av hans tidigare vänner ville synas i hans sällskap.

Hölls som sexslav

I januari 2015 hävdade Virginia Roberts, nu Giuffre, att Jeffrey Epstein hade hållit henne som sexslav 1999–2002 när hon var tonåring. Hon anklagade honom för att ha slussat henne vidare till kända män som den brittiske prins Andrew och den prominente advokaten och professorn Alan Dershowitz. Båda förnekade att de haft sex med henne.

Hon anklagade också flera andra prominenta personer. Alla nekade och Epstein, som var mycket tystlåten om vilka som deltog i hans fester, avslöjade aldrig vad som dolde sig under fasaden.

Virginia Roberts, nu Giuffre, håller upp en bild av sig själv som 16-åring, hennes ålder när Jeffrey Epstein ska ha utnyttjat henne sexuellt. Foto: TNS / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN

Medier och polis fortsatte att hålla Epstein under uppsikt. Tidningen Miami Herald publicerade förra året en stor granskning av fallet och av varför han kommit undan så lätt. Tidningen identifierade ett 80-tal unga kvinnor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp av Epstein.

Hundratals nakenbilder

Jeffrey Epstein hamnade på nytt i rubrikerna och den 7 juli i år greps han på en flygplats i New Jersey när han just återkommit från Frankrike. FBI gjorde husrannsakan i hans hem och fann hundratals bilder på nakna unga kvinnor, många av dem av allt att döma minderåriga.

”Den åtalade, en registrerad sexualförbrytare, har inte förändrats, han har inte tyglats, han är inte ångerfull”, heter det i FBI:s rapport efter husrannsakan.

Epstein åtalades den 8 juli för trafficking och för att ”sexuellt utnyttjande av och övergrepp mot tiotals minderåriga kvinnor i sina hem på Manhattan i New York och Palm Beach i Florida med flera platser”. Och för att mot kontant betalning ha rekryterat ett ”stort nätverk av minderåriga offer”, några av dem bara 14 år.

De misstänkta brotten härrör från 2002–2005, så anklagelserna bygger bland annat på den tidigare utredningen som slutade med den milda domen 2008.

Jeffrey Epstein hittades på lördagen död i sin cell, av allt att döma efter att ha begått självmord. Han blev 66 år.

