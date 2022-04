Presidenten i krismöte efter mystiska attacker

Presidenten har suttit i krismöte med säkerhetsrådet under tisdag eftermiddag till följd av händelseutvecklingen. Enligt bland andra The Guardian finns det en rädsla från Moldaviens sida för att Transnistrien, som gränsar till Ukraina, kan komma att dras in i kriget. Transnistrien är en före detta Sovjetstat som förklarat sig självständig från Moldavien och som kontrolleras av pro-ryska separatister.

Enligt nyhetsbyrån AFP hävdar Ukraina att Ryssland försöker ”destabilisera” Transnistrien.

Lokala medier rapporterar att det har skett totalt tre attacker i Transnistrien under måndagen och tisdagen. På måndagskvällen attackerades säkerhetstjänsten i huvudstaden Tiraspol, som ska ha blivit beskjutna med granatkastare. Under tisdagen skedde två explosioner i en by som heter Maiac. Där blev två radiomaster som sänder rysk radio och som stått där sedan Sovjettiden förstörda i explosioner, enligt Transnistriens inrikesministerie.

Ryssland: Känner oro

Inga personer har såvitt det är känt kommit till skada. Och omständigheter kring händelserna är inte heller klarlagda.

Nyhetsbyrån AFP rapporterar att president Maia Sandu uppmanat till lugn hos allmänheten, samtidigt som säkerheten i landet höjs.

Enligt The Guardian vidtogs flera säkerhetsåtgärder av Transnistrien under tisdag morgon, bland annat uppförandet av militära ”checkpoints” runtom i landet, vilket skulle kunna ses som en upptrappning av det redan spända läget.

Moldaviens regering har kommenterat attacken mot säkerhetstjänsten i Tiraspol och säger att den syftade till att ”skapa förevändningar för att ytterligare anstränga säkerhetssituationen” i utbrytarregionen.

I förra veckan uttalade sig en högt uppsatt rysk militär om att målet med den ryska offensiven var att ta kontroll över södra Ukraina och därmed få tillgång till Transnistrien. Under tisdagen uttalade sig också Kremls talesperson Dmitrij Peskov om situationen och sade att han känner ”oro”.

