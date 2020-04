Donald Trump sade under presskonferensen att USA har förstärkt gränspolisen för att se till att narkotika inte smugglas in under coronakrisen, då stora delar av landet är nedstängt.

Därefter talade USA:s försvarsminister Mark Esper i 40 minuter om det stärkta arbetet mot narkotikasmuggling såväl via landsgränser och över haven.

– Transnationella organisationer fortsätter att smuggla narkotika över våra gränser. Detta är ett hot mot det amerikanska samhället och amerikaner, sade Esper.

Trump sade enligt The Hill att det var viktigt att inte låta drogsmugglare ”utnyttja pandemin för att hota amerikanska liv”. Ett antal fartyg och flygplan kommer bland annat att sättas in för att bekämpa knarksmugglingen.

”Tillsammans kommer vi att vinna det här kriget”

När presskonferensen övergick till att beröra coronakrisen räknade Donald Trump upp flera åtgärder som USA har vidtagit för att minska smittospridningen. Presidenten sade att det finns planer på att bygga två nya marina sjukhus där coronapatienter kan behandlas.

– Försvaret har kallats in för att bistå med levereranser av sjukhusutrustning till sjukhusen eller till områden där utrustningen behövs, sade Donald Trump.

Trump sade att flera amerikanska bolag nu är engagerade i att producera skyddsutrustning till sjukvården. Walmart har till exempel skrivit på ett kontrakt för att producera stora mängder sjukhuskläder. USA har också ingått i privata samarbeten med bolag som ska leverera bland annat handskar, masker och annat materiel som krävs till vården i USA.

– Tillsammans kommer vi att vinna det här kriget och ju snabbare vi gör det, desto snabbare kan vi börja återbygga det här landet, sade Donald Trump.

”Ingen har någonsin sett något som liknar det här”

Donald Trump sade att han inte kommer att utfärda någon nationell bestämmelse om att människor ska stanna hemma på grund av coronaviruset.

– Staterna är olika. Det är några stater som inte har ett så stort problem, sade Trump.

Men presidenten betonade återigen allvaret med coronaviruset.

– Det är så smittsamt. Ingen har någonsin sett något som liknar det här, där det räcker att bara vara i närheten av en smittad person, och sedan har en hel folksamling smittats, sade Trump.

