Den äggstora ädelstenen, en så kallad agat, hittades av forskare i södra Brasilien i november 2020.

Agat kan ha olika former och färger och används ofta i smycken. Ofta bildas böljande mönster av kristallerna på insidan av stenen – men denna variant har ett lite skojigare utseende.

Två hål i den ljusblå kvartskristallen utgör ögonen, och en större hålighet bildar en gapande mun.

– Det här måste vara det mest perfekta kakmonstret jag sett, säger Mike Bowers, en expert i ädelstenar från Kalifornien, till Daily Mail.

Mupparna Ugglan och Kakmonstret. Foto: Richard Termine/AP

Berömd mupp

Kakmonstret är en så kallad mupp, känd från den amerikanska serien ”Sesame street”. Den lurvige, blå gubben är omtalad för sin stora aptit och fäbless för bakverk.

2006 blev det dock en stor nyhet i USA när Kakmonstrets skapare berättade att den hungrige figuren skulle gå över till en mer balanserad diet.

Mike Bowers har lagt upp ett filmklipp där han håller i stenen, ljudsatt med kakmonstrets slagord ”K är för kakor!” (C is for cookies).

Värd över 80 00 kronor

Enligt Mike Bowers finns det andra ädelstenar med lustiga utseenden, bland annat i form av ugglor och ledsna ansikten. Men han har aldrig sett någon som är så lik en seriefigur.

Agatstenar bildas när uråldrig lavasten hamnar under press under lång tid. I ovanliga utformningar kan stenarna vara värda mycket pengar. Mike Bowers säger till Daily Mail att han fått fem olika bud på att få köpa stenen – på över 10 000 dollar (motsvarande 83 500 kronor).

– Priserna kan vara väldigt höga, säger han.

