Stockholmarna Therese Ericsson och Anna-Lina Kvarnsmyr driver till vardags Walking talking, ett företag som vanligtvis fokuserar på kompetensutveckling på företag genom just promenader.

– Men när corona slog till så stannade allt av och vi började fundera på vad vi skulle göra nu, säger Therese.

Hon fortsätter:

– Vi hade sett att mötet med människor saknades redan innan corona, att människor isolerade sig allt mer och var inaktiva, och nu blev det ännu mer så. Vi ville göra något åt den situationen.

I våras inledde de därför arbetet med appen Walking talking och i november kände de sig så pass säkra på sin produkt att den var redo att möta världen.

Planera in promenad – eller häng på

Utan några större förväntningar gjorde Therese ett inlägg på Facebook där hon presenterade appen. Det tog inte ens en månad för den att sprida sig över hela Sverige

– Den känns jätteroligt och visar verkligen att det finns ett behov bland människor att få komma ut och mötas.

I appen kan du lägga in en planerad promenad eller haka på någon annans. Foto: Anna-Lina Kvarnsmyr

Via appen kan du lägga in en planerad promenad eller boka in dig på någon annans. I och med att det råder en pandemi så är promenadgrupperna dock begränsade till två personer.

– Smittorisken kanske inte är så stor utomhus men vi vill vara extra säkra på att man verkligen kan hålla avstånd, säger Therese.

Inte dejting

Från blygsamma hundratalet nedladdningar har nu appen laddats ner av närmare 10 000 personer – och inte bara i Sverige. Promenader har även lagts in av svenskar i Spanien, Tyskland och Holland.

Enligt Therese rör det sig om allt från 20-åringar som precis flyttat till en ny stad och vill lära känna nytt folk till 80-pluspensionärer som bara vill komma ut i den friska luften.

Therese Ericsson. Foto: Pelle Kvarnsmyr

Hon är dock noga med att understryka att det hela inte handlar om dejting.

– Nej, vill man ligga eller söker kärlek så får man vända sig andra appar som Tinder och Match.com. Det här handlar bara om att ta en promenad och förhoppningsvis ett trevligt samtal.

