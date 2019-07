Utredningen har inletts av den brittiska motsvarigheten till Datainspektionen efter att föräldrar, lärare och barnorganisationer har uttryckt oro över hur utlämnande unga personer blir i appen.

– Vi kollar på transparensverktyg för barn, meddelandefunktionen och vilka videos som sparas och delas av barn online, säger Elizabeth Denham, informationskommissionär på brittiska ICO, rapporterar Daily Mirror.

ICO har möjlighet att bötfälla företag på fyra procent av företagets globala omsättning om de visar sig vara skyldiga.

Sedan tidigare har grundarna för appen fått böter på dryga 50 miljoner kronor för att ha samlat in information om barn i USA. Bland annat ska det ha handlat om namn, plats och mejladresser.

”Magnet för pedofiler”

Tidigare i år skrev Daily Mirror om hur TikTok, vars största målgrupp är barn under 16, har har blivit en ”magnet för pedofiler” och flera skolor runtom i Storbritannien skickade då ut varningar till föräldrar om farligheterna med appen.

Även om appen har en åldersgräns på 13 år ber den inte användarna att bevisa det.

Samarbetar med olika organisationer

Andy Burrows, chef för barnsäkerhetspolicyn från National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), ser positivt på utredningen.

– ICOs utredning om TikTok och huruvida appens utformning gör att barn riskerar att utsättas för grooming är viktig, säger Burrows till Daily Mirror.

Han fortsätter:

– Ny forskning visar att nio av tio barn och föräldrar håller med om att teknikföretag bör ha ett juridiskt ansvar att hålla barn säkra.

En talesperson från TikTok säger till Daily Mirror att de samarbetar med olika organisationer likt ICO för att bestå med relevant information om produkten för att stötta deras arbete.

– Att se till att dataskydds principer följs är av stor prioritet för TikTok, säger talespersonen till Daily Mirror.