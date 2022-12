Programledarna har gått in i buren på Kungstorget i Göteborg.

Hittills har nära 3 000 bössor lagts upp, och över 1 200 auktioner till förmån för årets tema ”En tryggare barndom på flykt från krig”.

Flera politiker har lagt upp egna försäljningar till förmån för välgörenhet.

Här verkar V-ledaren Nooshi Dadgostar och C-ledaren Annie Lööf ha tänkt i samma banor.

Vänsterpartiet auktionerar ut den beigea ”regeringsfällar-blusen” som Dadgostar bar när riksdagen röstade ja till ett misstroende mot Stefan Löfven.

”Januariavtalet slutade existera (...) En historisk blus som nu kan bli din.”, står det i annonsen.

I Lööfs annons står det att man nu kan bli nästa ägare till ”Annie Lööfs liberala valrörelsekostym”, en mörkblå modell som den avgående partiledaren bar SVT:s slututfrågning 2018, bland annat.

"Januariavtalet slutade existera. Centerpartiet backade från marknadshyresförslaget. 3 miljoner hyresgäster slapp chockhöjning av sina hyror." står det i annonsen om "regeringsfällar-blusen".

"Är du en kämpe för den liberala demokratin och sugen på en snygg mörkblå kostym i storlek medium? Då passar denna kostym dig perfekt." står det i Lööfs annons.

”Komplett med understrykningar”

Den tidigare justitieministern Morgan Johansson har också släppt taget om sin lagbok från förra året.

”Få ägodelar är så kära för en justitieminister som dennes lagbok. Nu har du en chans att kamma hem mitt personliga exemplar från 2021! Komplett med understrykningar och anteckningar!”, skriver Johansson i annonsen, numera utrikespolitisk talesperson för S.

Tidigare socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi auktionerar ut en av sina favoritflugor, och tidigare klimat- och miljöministern Annika Strandhäll ett besök med henne på ett kattcafé.

Regeringspartiernas annonser lyser hittills med sin frånvaro. Men MUF har bland annat lagt ut en annons med ”valrörelsens hetaste tröja” med motiv av statsminister Kristersson och hunden Winston.

P3 skriver i ett mejl att bössinsamlingarna sker på eget initiativ, och att de kan läggas upp under hela Musikhjälpen.

Sofia Hagelin, presschef på Tradera, skriver i ett mejl att de har en tradition av att kändisar, idrottare, politiker och artister auktionerar ut saker till förmån för Musikhjälpen, och att alla riksdagspartier tillfrågats:

”I år är det hittills S, V, C och MUF som nappat. Men än är det inte för sent. Det kan komma in fler politiker-auktioner de närmsta dagarna.”

Här är Johanssons lagbok från justitieministertiden. "Hälsningar, Morgan Johansson, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna och fd justitieminister.", står det i annonsen.

