Larmet kom till polisen strax efter 6 på lördagsmorgonen efter att ett bevakningsföretag kunnat se hur fordonen kört in i fasaden på en sportbutik i Länna.

– Vi fick in ett larm om ett så kallat smash and grab, en hjullastare och två bilar som kört in i fasaden in till butiken, säger Hanna Westberg.

Det ska handla om minst tre, fyra personer som varit inblandade, enligt polisen.

Nu pågår en omfattande polisinsats efter gärningspersonerna. Ingen person ska vara gripen ännu.

När butiken kan öppna igen är oklart.

– Det ska vara stor skada, man har ju kört in genom fasaden. Det är oklart hur länge det behöver vara avspärrat och hur det blir butiken i dag, säger Hanna Westberg.

