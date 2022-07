Polisjakt efter skräckapa – attackerat 18 personer

Polisen beskriver apan som en japansk makak med en kroppslängd på cirka 50 centimeter.

Enligt tyska Bild inträffade den första attacken, incidenten med bebisen, den 8 juli.

– Jag dammsög vardagsrummet när jag hörde att min bebis grät högt. När jag gick in i rummet såg jag apan dra barnet över golvet, som om han försökte dra ut honom. Det är läskigt att apan kan öppna myggnät och tränga sig in, säger mamman till en lokal tv-station, enligt Bild.

Ytterligare fem personer attackerades senare i samma område och blev bitna på olika delar av kroppen.

Och attackerna har forsätt. Den 11 juli tog sig apan in på en grundskola och attackerade ett av barnen. Vid andra tillfällen har han tagit sig in i bostäder och bland annat bitit en fyraårig flicka i foten. Apans tillvägagångssätt har varit konsekvent, den har tagit sig in i hemmen genom att öppna insektsnäten.

Patrullerar i utsatta bostadsområden

Enligt Bild inträffade den senaste attacken i går, måndag. Då bet han en kvinna i fötterna efter att ha slitit upp hennes myggnät på balkongen.

The Times rapporterar att polisen nu patrullerar i de berörda bostadsområdena och uppmanar de boende att hålla fönstren stängda.

Bild skriver att det uppskattningsvis finns 100 000 japanska makaker i det vilda.

Japan har vid tidigare års apattacker erbjudit kompensation till de drabbade. Huruvida det kommer ske nu återstår att se.

