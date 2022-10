De två misstänkta männen, som båda är i 20-årsåldern, greps under torsdagskvällen. Förhör med männen pågår under fredagsmorgonen och åklagare kommer under dagen besluta om de misstänkta ska anhållas.

Även den målsägande är en man i 20-årsåldern. Ingen person ska ha kommit till skada.

