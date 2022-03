Det var strax efter klockan åtta på söndagskvällen som polisen larmades till en industrilokal i Lidköping. Inne i lokalen, som till helt nyligen tillhörde den Hells Angels närstående mc-klubben Cults påträffades en man skjuten med flera skott.

Redan tidigt fick polisen uppgifter om att de misstänkta mördarna var maskerade och flydde i en silverfärgad Audi S6. Enligt uppgift har registreringsskyltarna beskrivits som utländska, eventuellt lettiska.

Nu går polis och åklagare ut och ber om allmänhetens hjälp för att få information om den misstänkta flyktbilen, vilket NLT var först med att berätta.

Förmodad flyktbil

Enligt polisen rör det sig om en silverfärgad Audi S6 av 2014 års model.

– Bilen har synts i närheten av platsen där händelsen inträffade. Vi vill få in tips från allmänheten om någon iakttagit den på något sätt i Lidköping med omnejd. Det är intressant om man sett den både före och efter händelsen, säger åklagare Jenny Karlsson.

– Förmodligen är det någon som har med gärningen att göra som flydde från platsen i bilen.

Stämmer det att bilen som synts på platsen hade lettiska registreringsskyltar?

– Jag kan inte säga något om det, varken det ena eller det andra.

Sökte sig till ärkefienden

Som vi kunde avslöja redan tidigare i veckan så är den mördade en nyligen utesluten medlem i Hells Angels. Tillsammans med en mindre grupp av lokala bekanta hade han under de senaste veckorna sökt sig till Hells Angels ärkefiende Satudarah MC.

Och lokalen hade tagits över från Cults MC och renoverats om inför en eventuell etablering av Satudarah i Lidköping.

Enligt uppgift ska den mördade 36-åringen ha kallats till ett möte i lokalen för att diskutera situationen med medlemmar i Cults MC. I stället mötte han på plats de maskerade mördarna. Den man som pekas ut för att ha arrangerat, vad som beskrivs som en fälla, sitter nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord.

Det är den högre graden av misstanke.

Misstänkt för medhjälp

– Jag kan bekräfta att den person som anhållits fortfarande är anhållen för medhjälp till mord. Jag kan inte gå in på fler detaljer. Vi utreder alla trådar vi kan och det är alldeles för tidigt att säga något om bevisläget överhuvudtaget. Någon annan person har inte delgivits misstanke, sa åklagaren Jenny Karlsson sent under tisdagseftermiddagen.

Den anhållne mannen har tidigare haft en ledande position inom en mc-klubb knuten till Hells Angels-miljön. Det är oklart vilken inställning han har till anklagelserna.

Vi söker mannens advokat.