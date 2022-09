Explosionen var mycket kraftig och inträffade strax efter klockan 01 natten till onsdag. Någon typ av kraftigare laddning hade då placerats innanför en port till ett lägenhetshus i Åstorp.

En person skadades allvarligt i samband med explosionen. Mannen är identifierad och i 25-årsåldern.

– Han har varit nära sprängladdningen när den detonerat innanför porten till fastigheten, säger Patrik Isaksson, lokalpolisområdeschef hos polisen i nordvästra Skåne.

Mannens roll i händelsen är okänd, men han var under förmiddagen inte formellt misstänkt för något brott. Han var vid lunchtid dagen efter explosionen inte hörd av polis.

En dryg halvtimme efter detonationen i Åstorp inträffade ytterligare en kraftfull explosion, denna gång vid ett lägenhetshus i Helsingborg.

En person med band till den tungt kriminella miljön i nordvästra Skåne kopplas till adressen där explosionen inträffade. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utreder samband mellan explosionerna i Åstorp och Helsingborg

Polisen utreder nu kopplingar mellan de två smällarna, men något direkt samband finns ännu ej konstaterat.

– Självklart tittar vi på det. De ligger nära i tid. Och explosionernas storlek, det verkar vara hyfsat rejäla explosioner på båda ställen, säger Patrik Isaksson.

– Den bästa kunskapen har teknikerna och de kommer att sammanställa sina resultat. Men det man kan säga är att det är stora grova explosioner i båda fallen. Det är stora skador och det tyder på riktiga sprängladdningar.

Med största sannolikhet är dåden utförda av personer i den kriminella miljön.

– Vi brukar ha gängkriminella som utför sådant här. Det är en viss sorts individer som håller på med detta.

Kopplingar till adressen i Åstorp

På adressen där explosionen i Åstorp inträffade finns en person med kopplingar till den grova kriminella miljön i nordvästra Skåne. Det rör sig om en man som under det senaste året misstänkts för ett uppmärksammat mord där en 19-årig man sköts till döds i Helsingborg.

Flera personer, flera av dessa tidigare vänner till den mördade 19-åringen, har under året suttit frihetsberövade som misstänkta i ärendet. I slutet av juli dömdes en man till ett långt fängelsestraff för mordet. Ytterligare två män friades, och en av dessa har kopplingar till adressen i Åstorp där explosionen inträffade under natten till onsdag. Domen överklagades dock och under onsdagen inleddes förhandlingen i saken i hovrätten.

Enligt Patrik Isaksson arbetar nu polisen i flera riktningar för att hitta orsaken till sprängningen. Mordet där en av de tidigare misstänkta kopplas till adressen i Åstorp är ett spår. En annan sak polisen tittar på är den skadade mannen som anträffades på platsen. Ytterligare ett intresse för polisen är konflikter som finns i Helsingborg och nordvästra Skåne och om personer i dessa kan kopplas till händelsen.

– Vi har naturligtvis koll på individer som varit misstänkta tidigare i sådana här händelser och var de bor.